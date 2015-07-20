Premio Simpatia della Calabria 2015

PREMI SPECIALI A.P.A.R., Associazione Pasticceri Artigiani Reggini

Azienda Caffo, per il centenario d’attività Biografie degli insigniti: degli insigniti:

– DOMENICO MENNITI

Presidente della nota azienda di abbigliamento upper casual “Harmont & Blaine”, meglio riconosciuta dal bassotto come marchio distintivo.

Imprenditore Napoletano, ma di sangue ed orgoglio calabrese, nasce a Catanzaro nel 1947.

Una laurea in Giurisprudenza e una sola vocazione: fare industria.

Insieme ai suoi 3 fratelli, riuscirà infatti nel giro di pochi anni a fondare l’azienda italiana del bassotto, che produce, commercializza e distribuisce abbigliamento upper casual di fascia alta ricevendo numerosi premi aziendali e personali:

dal 1980 al 1984 presidente della FEGAP ( Federazione Europea della Guanteria in Pelle) con sede a Bruxelles;

nel 2008 : “Premio Ernst & Young Imprenditore dell’ Anno”;

nel maggio del 2011 , viene eletto V.Presidente Sezione Moda Unione Industriali Napoli, ancor oggi in carica.

Dal 2001 ad oggi il fatturato della sua azienda è cresciuto a ritmo costante di due cifre; oltre 500 dipendenti diretti e più di 1000 di indotto, Harmont & Blaine S.p.A. ha sede in provincia di Napoli, dove è concentrata la produzione di tutte le linee di abbigliamento e accessori.

Oggi la rete commerciale di Harmont & Blaine conta 69 boutique monomarca in Italia e 70 nel mondo (dagli Stati Uniti all’America Centrale, dal Medio Oriente alla Russia fino a Hong Kong) e presenze significative in oltre 1500 negozi di abbigliamento in tutto il mondo.

Lo sviluppo, la coerenza e la costanza dell’azienda e del suo marchio, fanno sì che nel Febbraio 2012, la società Harmont & Blaine spa da lui guidata, vince il premio D & B Rating 1 indice di massima affidabilità e successivamente, nel Dicembre 2013 Pambianco inserisce Harmont & Blaine fra le 50 aziende quotabili in italia.

Imprenditore con la passione per la politica, ha fatto del suo motto uno stile di vita e di azienda: “ Da Napoli Si Può! ”

– Gabriella Capparelli

Giornalista italiana del TG1. Ha seguito casi come Avetrana e Lampedusa, con numerose dirette per le principali edizioni del telegiornale. Ha condotto la rassegna stampa e gli approfondimenti del TG1 Unomattina estate 2011. A due anni dall’Onda Verde è riuscita ad entrare in Iran e a realizzare un reportage per TV7, il settimanale di approfondimento del Tg1, sulla rivoluzione silenziosa dei giovani di Teheran. Inviata all’Isola del Giglio, ha seguito il naufragio della nave Costa Concordia. Nel 2012, ha realizzaro una lunga intervista con il Dalai Lama.

È arrivata in RAI nel 2004, prima nella redazione di TG2 Dossier, poi di Costume e Società, quindi agli esteri della stessa testata. In Calabria ha lavorato per Il Quotidiano, Il Domani della Calabria, La Provincia, occupandosi soprattutto di cronaca nera e giudiziaria. Insegna giornalismo televisivo, all’Università Luiss Guido Carli. Ha pubblicato diversi articoli scientifici, tra cui uno sul recupero della lingua romaní.

– Gioacchino Criaco

Gioacchino Criaco nasce ad Africo, un piccolo centro della costa ionica calabrese. Figlio di pastori, in giovane età inizia a meditare su una nuova trattazione letteraria dell’Aspromonte e luoghi limitrofi, data la scarsa divulgazione degli stessi. Dopo la morte di Corrado Alvaro infatti, c’è stato bisogno di aspettare vent’anni per veder nuovamente i riflettori puntati sull’Aspromonte, e stavolta non per un’opera letteraria bensì a causa del fenomeno sequestri, che a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 dello scorso secolo ha ridotto l’immagine della montagna calabrese a una vera e propria foresta intricata e maledetta.

Laureato in giurisprudenza a Bologna, esclude l’attività forense per avvicinarsi al mondo della letteratura calabrese, in quel momento assai sparuto.

Dopo anni di sperimentazione, nel 2008 pubblica Anime nere, il suo primo romanzo, di grande impatto socio-culturale. Inaugura così il noir di matrice calabrese. Il film tratto dal romanzo è vincitore di 9 statuette al premio “David di Donatello”.

Criaco racconta e descrive quelle realtà minori al limite della civiltà che, nonostante facciano parte di un contesto territoriale inserito in una nazione sviluppata e democratica, sembrano continuare a vivere di leggi e tradizioni proprie, a dimostrazione di una distanza fisica e politica forse irriducibile.

– Mary Cacciola Nasce a Reggio Calabria il 2 gennaio sotto il fantastico segno del Capricorno.

Per volere dello zodiaco è solare, divertente, simpatica, socialmente utile, delicatamente irresistibile! (anche se gli astrologi dicono l’opposto!)

Ha cominciato a frequentare le radio a 15 anni trascurando così gli studi….vanta infatti un’invidiabile carriera scolastica piena di bocciature ed esami di riparazioni conclusasi però ,con il conseguimento di due maturità: magistrale e scientifica !!!

Ha ricoperto diversi ruoli in alcune radio locali romane. Dal 1992 al 2000 collabora con la Rai come programmista-regista e conduttrice radiofonica. Il 25 ottobre del ’99 è entrata nella squadra di Radio Capital dove ha condotto diversi programmi. Dal 2007 in coppia con Andrea Lucatello. Dal 2004 è la voce femminile de La7 e dal 2010 voce de La7d

– Daniela De Blasio

Da pochi giorni è Presidente della Portanova SpA, società inhouse del Consiglio Regionale della Calabria, dal 2014 è Presidente del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, dal 2010 è Consigliera Nazionale di Parità Supplente, già Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro, Daniela De Blasio è esperta di politiche del lavoro. Laureata in Scienze Politiche ha conseguito un master in Diritto Comunitario. Dal 2001 è consigliera di parità della Provincia di Reggio Calabria. Ha ricoperto l’incarico di Esperta del Ministro del Lavoro in seno al Comitato Nazionale Pari Opportunità e del relativo collegio istruttorio. Si è occupata nel corso della sua attività lavorativa di ogni genere di problematica connessa all’occupazione, all’immigrazione, all’inserimento delle donne nel mercato della lavoro.

Nel 2013 le è stata conferita l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana.

Nel 2009 è stata premiata dal ministro Brunetta al ForumPa quale innovatore della pubblica amministrazione. Da sempre sostenitrice dei principi a fondamento delle pari opportunità, con grande impegno, ma anche con tanta passione, sia negli anni del primo incarico di Vice Consigliera Nazionale di Parità sia in quello di Consigliera provinciale di Parità, ha contribuito al raggiungimento dell’uguaglianza di genere attraverso la promozione di giornate, conferenze stampa, concorsi di idee, convegni e campagne di comunicazione a sostegno e promozione delle Pari opportunità, anche attraverso progetti di azioni positive rivolti a incrementare l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

– Francesco Loccisano

Inizia gli studi di chitarra classica ed elettrica all’età di nove anni. A dieci forma il suo primo gruppo con il quale svolge un’intensa attività concertistica in tutto il Sud Italia. Intraprende gli studi classici presso il Conservatorio “F. Torrefranca ” di Vibo Valentia e successivamente di chitarra flamenca a Sevilla, attraverso la frequentazione di scuole musiciscti e luoghi popolari dell’Andalusia.

A seguito di un attività di ricerca e composizione con diversi musicisti del panorama della musica popolare calabrese (Quartaumentata, Mimmo Cavallaro, Arlesiana Chorus, Tarankhan) si avvicina ad alcuni degli strumenti tradizionali (Tamburello e Chitarra Battente), con particolare attenzione alla chitarra battente. Da qui nasce la passione e lo studio per questo strumento.

Nel 2005 entra a far parte dei Taranta power di Eugenio Bennato con il quale svolge un’intensa attività concertistica come chitarrista battente ed arrangiatore. Tra le principali destinazione dei Tour realizzati si ricorda: Messico, Algeria, Marocco, Egitto, Polonia, Lussemburgo, Tunisia, Galles, Inghilterra, Scozia, Mozambico, Grecia, Libano, Siria, Germania, Kossovo, Sud Africa, Etiopia, Turchia, Spagna e Canada. Sempre nel 2005 accompagna Pietra Montecorvino nel tour (Napoli Mediterranea) in Italia, Spagna e Francia.

L’innato talento di Loccisano e la sua grande passione per la chitarra battente, capace di produrre suoni dall’indiscutibile fascino, col tempo lo portano a strutturare uno suo personale stile interpretativo ed esecutivo che viene molto apprezzato da un pubblico sempre più ampio. L’approccio alla battente di Francesco Loccisano non può definirsi comune. Egli infatti riesce a tirar fuori dal suo strumento un potenziale finora inespresso. La battente diventa non solo strumento sostenitore del canto, ma strumento solista in grado di affermare una propria tipicità unica.

– Giovanna Scarfò

Giovanna è una giovane donna dell’entroterra calabrese con un cuore che pulsa, il suo pulsare scandisce il ritmo della vita, batte come un tamburo, incalza, fa risuonare i suoi colpi in totale armonia con tutto ciò che lo circonda, non sbaglia il suo tempo a muovere la mano che batte sulla pelle tesa è la MUSICA!! La musica del creato, del mare, dei boschi, del tempo, delle stagioni, per lei la musica è tutto: “Toglietemi questa e comincerà a mancarmi l’aria, il cuore cesserà di battere, è la linfa vitale che mi scorre nelle vene e mi fa sentire veramente viva!!”. Voce femminile dei Taranproject, direttrice artistica di importanti concorsi ed eventi canori e direttrice artistica dei progetti “Farasha” e “Tarantelle del Sud”, dove riprende anche didatticamente la cultura ,la storia e le tradizioni dei balli della pizzica, della tammurriata e della nostra tarantella.

PREMI SPECIALI

AZIENDA CAFFO

La storia imprenditoriale della famiglia Caffo risale all’ultimo decennio dell’800, quando Giuseppe Caffo, Mastro Distillatore, classe 1865, iniziò a distillare le vinacce alle pendici del vulcano Etna. Dopo anni di esperienze nel commercio e nella gestione di distillerie, realizzò il proprio sogno rilevando nel 1915 un’antica distilleria in Sicilia a Santa Venerina, con l’intento di dedicarsi alla sua passione e di trasmettere ai figli le conoscenze acquisite.

Inizialmente la produzione era basata soprattutto su distillati, alcole e derivati della lavorazione del vino ma, gradualmente, la distilleria Caffo iniziò a produrre e fare conoscere sul mercato alcuni liquori ottenuti da antiche ricette, frutto di pazienti e minuziose ricerche e rielaborazioni. Questi prodotti, frutto di sapienti dosaggi di erbe aromatiche ed officinali, infuse in alcole di ottima qualità, conquistarono immediatamente i favori dei buongustai e della raffinata clientela dell’epoca. L’allora giovanissimo Sebastiano Caffo (1901), iniziò ad apprendere dal padre tutti i segreti del suo antico e nobile mestiere divenendo lui stesso ben presto “Mastro Distillatore”, e dimostrando di saper condurre, oltre all’attività di famiglia, anche altre distillerie prese in gestione tra cui quella di S. Paolo di Noto e quella di Castiglione di Sicilia. Nel frattempo anche gli altri “Fratelli Caffo”, figli del fondatore, avevano maturato esperienze nel settore essendo rientrati dopo vent’anni dall’Australia, con l’intento di potenziare l’attività di famiglia. Nasce così la società “Fratelli Caffo – Distillerie di alcole, brandy e tartarici”, costituita tra Sebastiano, Santo e Giuseppe Caffo con l’intento di far crescere l’azienda di famiglia acquisendo uno stabilimento esistente in Calabria a Limbadi, località all’epoca famosa per la sua produzione di ottimo vino rosso. La presenza della distilleria su un territorio di grande produzione vinicola consentiva di reperire grandi quantità di materie prime da distillare in loco, sia vinacce fresche che vini, con poca concorrenza rispetto alla Sicilia. Pur rispettando la tradizione artigianale dell’Azienda, i Fratelli Caffo apportarono nel tempo trasformazioni fondamentali alle apparecchiature di distillazione ed alla lavorazione dei liquori per ottenere un risultato ottimale. Nel 1966 l’azienda viene totalmente acquisita da Sebastiano Caffo con il figlio Giuseppe Giovanni, che ancora oggi al vertice del gruppo continua la tradizione di famiglia insieme al figlio Sebastiano Giovanni subentrato giovanissimo al nonno.

Coniugando esperienza ed innovazione l’attività della distilleria è cresciuta velocemente negli ultimi anni e costituisce oggi il fulcro di un moderno gruppo con filiali anche all’estero. In particolare, è stato costruito un nuovo insediamento produttivo accanto all’antica Distilleria di Limbadi e nel 2006 è stata incorporata una distilleria esistente in provincia di Udine (Friuli) specializzata nella lavorazione di grappe di alta qualità. Inoltre è stata avviata nel 1999 la Caffo Beverages inc., società di importazione alcolici e vini con sede nel New Jersey (USA) che cura la presenza dei prodotti CAFFO in America. Nel 2001 è nata la Wild Orange Srl che gestisce diverse attività del gruppo tra cui la gestione della rete di vendita costituita da circa 70 agenti e 4 capi area su tutto il territorio nazionale. È stato realizzato il nuovo stabilimento “Liquirizia Caffo” di Vibo Valentia specializzato nella produzione di pura liquirizia Calabrese con marchio CAFFO e con marchio TAITÙ, e di estratti di piante aromatiche in gran parte coltivate presso l’azienda agricola di proprietà ubicata a Limbadi in località Feudo Montalto, a pochi chilometri dalla Distilleria. Nella stessa azienda agricola vengono coltivate anche due varietà di uva, Sangiovese di Calabria e Gaglioppo, con le quali si ottiene un pregiato vino rosso Calabrese, rispettando l’antica tradizione vinicola di Limbadi. Ultima in ordine di tempo, la costituzione della società Typical Srl con stabile organizzazione a Lipsia in Germania e con l’obiettivo di conquistare il mercato tedesco con i prodotti CAFFO e con altre specialità calabresi, grazie ad una rete vendita diretta appositamente creata dallo staff commerciale del gruppo CAFFO.

APAR Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini

Crediamo nell’impegno e nella passione, nella competenza e nella qualità.

Siamo le pasticcerie affiliate all’Apar, l’Associazione Pasticceri Artigiani Reggini, insieme dal 1995 per promuovere e valorizzare l’arte pasticcera della nostra provincia. Nato come un progetto avviato da un piccolo gruppo di pasticceri, oggi l’APAR, Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini, conta più di cinquanta pasticcerie da tutta la provincia, che hanno deciso di mettersi in rete per convogliare verso un unico ed importante obiettivo: promuovere l’ arte dolciaria artigiana sul territorio provinciale. Un’associazione creata insieme e per i consumatori, che opera per garantire utili informazioni sulla qualità dei prodotti di pasticceria artigianale preparati con materie prime di elevato valore qualitativo e nutrizionale.

COME LO FACCIAMO

Lo Facciamo organizzando conferenze e seminari, partecipando ad importanti eventi di settore in Italia ed all’estero, pianificando una continua attività di formazione professionale e soprattutto offrendovi ogni giorno con orgoglio le migliori specialità dolciarie del nostro territorio, create sperimentando ed innovando, ma con lo sguardo sempre rivolto verso la tradizione e la nostra storia millenaria. Attraverso attività di formazione professionale, manifestazioni pubbliche, conferenze, seminari ed eventi, l’APAR intende favorire la crescita della pasticceria, la tutela della categoria e del consumatore, nonché la difesa degli innumerevoli dolci tradizionali della provincia di Reggio Calabria.

Utilizziamo solo ingredienti di prima scelta, semplici e naturali che, amalgamati da mani sapienti ed esperte, danno origine alla grande pasticceria artigianale reggina. Ecco perché ci definiamo Professionisti della Dolcezza, perché nelle nostre pasticcerie troverete solo prodotti freschi, preparati con materie prime sceltissime in moderni laboratori che abbinano alla tecnologia ed alla massima igiene, i saperi (ed i sapori) artigianali tramandati da generazioni di maestri pasticceri. Una garanzia che proviene dall’attenzione particolare per i prodotti, la produzione e i suoi processi.