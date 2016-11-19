City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il premio ‘Suor Elena Aiello’ giunge alla quinta edizione

Il Leo Club Marlena Parisi di Cosenza ha consegnato a Rende il riconoscimento alla cooperativa Arcadinoè, impegnata nell'inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità

19 Novembre 2016 - 10:45 | di Vincenzo Comi

Cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio Suor Elena Aiello a Rende

Venerdì 18 novembre alle 19:00, presso la sala convegni dell’Hotel Europa di Rende (CS), si è svolta la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio “Suor Elena Aiello”, promosso e organizzato dal Leo Club “Marlena Parisi” di Cosenza. Il riconoscimento, che rientra nel vasto contesto dei service EccelLeo che nascono al fine di valorizzare le eccellenze e le ricchezze locali, è stato consegnato alla cooperativa “Arcadinoè” durante l’evento. Presenti alla cerimonia di premiazione, le seguenti associazioni: l’intera cooperativa premiata, una rappresentanza del Leo Club cosentino promotore dell’evento, e diversi esponenti del Lions Club di Cosenza e del Leo Club di Acri.

Arcadinoè, la cooperativa che accoglie persone con disabilità

Arcadinoè, la cooperativa sociale ONLUS premiata, si occupa di accoglienza ed inserimento sociale e lavorativo di  persone affette da disabilità. All’interno del percorso di accoglienza, i ragazzi sono coinvolti in attività di laboratorio manuali ed espressive come ceramica, restauro, cucito, pittura e teatro. Inoltre, attraverso il percorso di agricoltura sociale, si promuovono azioni di accompagnamento ed educazione al lavoro, tutte attività importantissime e necessarie al fine di far crollare, per quanto possibile, le barriere che le persone affette da disabilità devono affrontare durante le loro vite.

A dare inizio alla cerimonia è stato l’intervento di Angela De Lorenzo, presidente del Leo Club “Marlena Parisi”, che ha manifestato profonda soddisfazione per la buona riuscita del premio, invogliando tutti gli ospiti presenti a prendere parte alle iniziative della cooperativa. Ha altresì ribadito che è molto importante sapere e far sapere a quante più persone possibili dell’esistenza di queste piccole ma attive realtà dedicate all’assistenza sociale.

La storia del premio dedicato a Suor Elena Aiello

A seguire, l’intervento di Francesco Paolo Dodaro, vicepresidente del club, che ha parlato della storia del premio, nato nel 2012 a ricordo della suora dal quale prende il nome. Suor Elena Aiello, nata nel 1895 a Montalto Uffugo in provincia di Cosenza e fondatrice, nel 1928, della “Congrega delle suore minime della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, nel 2011 è stata dichiarata beata a seguito di un processo di beatificazione avviato dal Papa Benedetto XVI.

Alessandro Scazziota, uno dei fondatori di Arcadinoè, ha fatto un intervento a rappresentanza di tutta la cooperativa mettendo molta enfasi sull’importanza della visione di Arcadinoè come famiglia piuttosto che come cooperativa, e sulla grande passione che caratterizza questo gruppo di amici, unito nell’aiutare chi ne ha bisogno.

Dopo le parole dei tre rappresentanti, è arrivato il turno dei diversi e toccanti interventi dei ragazzi assistiti dalla cooperativa, i quali hanno voluto ringraziare i suoi membri per il loro significativo aiuto.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Rende Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?