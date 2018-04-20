Prenotare un tuo tavolo al miglior prezzo? Solo con FlashFood.it
Con l'app o il sito flashfood.it si prenota un tavolo nei locali convenzionati senza file né telefonate e con sconti dal 10% al 50%
20 Aprile 2018 - 19:19 | di Pasquale Romano
Seduto al tavolo del tuo ristorante preferito…con un clic. FlashFood lancia un nuovo servizio, comodo e semplice. Attraverso l’app o il sito flashfood.it infatti è possibile prenotare un tavolo, scegliendo tra i numerosi locali disponibili.
La giovane start-up nata con lo scopo di offrire servizi legati al food delivery propone una novità che punta a semplificare la vita quotidiana di tutti i clienti che scelgono di andare a pranzo o cena fuori casa. Nessuna fila, ne bisogno di telefonare e verificare la disponibilità.
Pensa a tutto Flashfood. Una volta aperta l’app o entrati sul sito FlashFood.it, in pochi secondi è possibile prenotare un tavolo in tutti i locali convenzionati. Non solo comodità ma anche convenienza. Grazie all’ultima novità proposta da FlashFood, tutti i clienti hanno la possibilità di usufruire di sconti dedicati.
Dal 10% sino al 50% (a seconda del tipo di locale scelto) i clienti FlashFood che avranno prenotato un tavolo utilizzando il nuovo servizio avranno diritto ad uno sconto.
Più rapido, più semplice, più conveniente: approfitta della novità di FlashFood.
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