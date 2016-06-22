Presentata la prima edizione del Neaithosud Festival

Alla presenza del Sindaco di Rocca di Neto Tommaso Blandino, dell’Assessore allo Spettacolo, Turismo, Sport e Innovazione tecnologica Silvia Vaccaro, del Presidente della Proloco Giovanni Fabiano e del Direttore Artistico Raffaele Marasco della Marascocomunicazione, il 21 Giugno si è tenuta la CONFERENZA STAMPA per la presentazione della PRIMA EDIZIONE del FESTIVAL di musica Etno/folk/popolare riservato a tutti i gruppi Calabresi a Rocca di Neto.

La Sala Consiliare del Comune di Rocca di Neto ha respirato quello che sarà l’evento importante per la cittadina di Rocca di Neto e per tutto il circondario.

La musica popolare calabrese tra tradizione e contaminazioni

La musica popolare, da sempre in Calabria ha avuto un risalto con artisti che hanno saputo raccontare la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Con il tempo ci sono state delle contaminazioni passando dalla musica folk e popolare, alla musica etnica.

Alla tradizionale chitarra battente è stata aggiunta la chitarra elettrica, al tamburello le moderne percussioni. Ma c’è stata anche la riscoperta di strumenti come la lira calabrese, la zampogna e la pipita. Tutto questo a rafforzare il legame di un territorio con la musica e la danza.

Sono tantissimi, ormai, i gruppi che propongono, in diverse forme, questo genere musicale.

Spesso, però, non trovano i luoghi giusti per potersi esibire ed esprimere quanto di bello hanno da dire o meglio da cantare.

La Pro Loco di ROCCA DI NETO si fa promotore, con l’Agenzia MARASCO COMUNICAZIONE, leader nel settore, e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Rocca di Neto, di dare spazio ai nuovi talenti calabresi, offrendo loro un palcoscenico di tutto rispetto dove potersi esibire.

Tre serate in piazza dal 26 al 28 luglio

Nel periodo che va dal 26 al 28 Luglio, la piazza principale di Rocca di Neto sarà la location che ospiterà i gruppi finalisti di questo Festival giudicati da una giuria tecnica composta da artisti competenti. Ma non solo la musica sarà protagonista dell’evento.

Durante i tre giorni del festival saranno invitati ad esporre i loro prodotti tutti gli artigiani locali nonchè aziende enogastronomiche calabresi. Sarà un momento di aggregazione e l’occasione per dare la possibilità ai turisti della nostra costa di trascorrere dei pomeriggi in allegria visitando il centro storico e le bellezze di Rocca di Neto.

Saranno scelte 2 band per ogni serata che si terranno il 26 e 27 luglio, la serata finale si terrà il 28 LUGLIO 2016 a Rocca di Neto (kr) in piazza GIOVANNI PAOLO II

Un progetto inserito nelle finalità turistiche-culturali previste nello statuto dell’Associazione di promozione turistica di Rocca di Neto, con l’intento di promuovere l’aggregazione giovanile e la collaborazione stabile tra la Città e le realtà musicali del territorio dando, inoltre, l’opportunità a musicisti non professionisti di esprimere la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi su un prestigioso palcoscenico.

Iscrizione gratuita e informazioni

L’iscrizione al concorso è gratuita ed offre la possibilità di partecipare a degli incontri formativi tenuti da professionisti del settore musicale etnico/Folk/popolare calabrese. Il Circuito CALABRIASONA, ormai stella del firmamento della musica Etnica e Popolare sarà uno dei partner ufficiali del Festival, con tutte le radio che, oltre a essere presenti nelle tre serate, promuoveranno l’evento con spot pubblicitari nei giorni precedenti l’evento.

A dare grande risalto ai tre giorni della manifestazione la prima emittente del Sud Italia VIDEOCALABRIA.

A tal fine si può richiedere il regolamento e la scheda di iscrizione del FESTIVAL, molti già i contatti che prevdono un grande successo per questa prima edizione. Infatti durante la Conferenza stampa il Presidente della Proloco sottolinea che è partita una macchina organizzativa di tutto rispetto e che stanno arrivando tante domande di iscrizione.

Per informazioni: PRO LOCO NEAITHOS ROCCA DI NETO – Presidente GIOVANNI FABIANO – proloconeaithos@yahoo.com – 3936481272

DIREZIONE ARTISTICA – RAFFAELE MARASCO rmarasco@marascocomunicazione.com – 338 6622510