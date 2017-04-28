Presentata la rassegna della Residenza artistica Yard

Spettacoli, letture di Baudelaire e danza al Teatro Zanotti Bianco: la Compagnia Scena Nuda presenta Yard 2017, tra Premio Ubu e prime regionali

«Spettacoli prestigiosi di giovani artisti multidisciplinari, reti virtuose con altre esperienze, attività di alta formazione e riflessioni sui linguaggi del contemporaneo». Così la direttrice artistica Teresa Timpano, sintetizzando, racconta i tre anni del Progetto di Residenza Artistica Yard nella conferenza stampa che annuncia i prossimi appuntamenti. Yard 2017, infatti, vedrà una due giorni ispirata e dedicata a Charles Pierre Baudelaire in cui gli spettacoli, al Teatro U. Zanotti Bianco, saranno inframmezzati da un piacevole momento conviviale grazie a un aperitivo che concederà al pubblico del venerdì lo spazio per un confronto sul teatro. Si parte Venerdì 5 maggio con letture delle poesie di C. Baudelaire a cura di Scena Nuda che anticipano lo spettacolo teatrale “Formiche” di Saverio Tavano, produzione Nastro di Mobius.

Il programma degli spettacoli

E subito dopo l’attesa Prima Regionale “D5. Pantani. Storia di un capro espiatorio” di Chiara Spoletini con Sebastiano Gavasso e Stefano Moretti, spettacolo promosso dalla Fondazione Pantani. Domenica 7 maggio si parte alle 17.30 con la presentazione in anteprima del testo “ECO E ISO” a cura di Filippo Gessi, con prenotazione obbligatoria.

Alle 20.30 lo spettacolo Premio Ubu 2016 “Amore”, della Compagnia Scimone Sframeli, con Spiro Scimone, Francesco Sframeli, Gianluca Cesale, Giulia Weber. Le successive letture sceniche delle Poesie di C. Baudelaire, invece, apriranno lo spettacolo di danza “L’Âme”, una produzione Balletto di Calabria Dance Company che chiuderà la rassegna. «Scena Nuda, ancora una volta, propone produzioni di alta qualità e si avvale di una programmazione mirata e per obiettivi», evidenzia la scrittrice Katia Colica che ha coordinato l’incontro.

La rete con la Civica Accademia Nico Pepe di Udine

Anche Franco Arcidiaco, delegato del sindaco alla cultura, ha sottolineato il grande lavoro dello staff: «La città si arricchisce grazie anche al vostro contributo ed è sempre una grande soddisfazione essere partecipi di questo progetto, anche rispetto ai grandi risultati che i vostri sforzi hanno attuato. Soprattutto con i giovani e la virtuosa rete formativa con la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine». A partire dal 7 luglio, infatti, inizierà anche un nuovo ciclo del corso Teatrale Propedeutico per attori “R. Schumacher” in collaborazione con la Nico Pepe. Un percorso formativo impegnativo per quello che è il primo corso propedeutico a livello nazionale che si svolge al di fuori delle accademie e che ha prodotto già ottimi risultati: quattro allievi sono stati ammessi a importanti Accademie nazionali, grazie all’opportunità avuta di formarsi e prepararsi in maniera professionale e di far parte di realtà formative finora difficili da trovare in Calabria.

«Dopo questa rete virtuosa la Civica Accademia ha chiesto a noi artisti di Scena Nuda di insegnare alla Nico Pepe, affermando e rafforzando un prezioso riconoscimento di competenze» ha ricordato la Timpano.

«È il risultato di un lavoro incessante, di cui siamo orgogliosi – racconta la direttrice organizzativa Roberta Smeriglio – grazie a delle attività che non sono soltanto svolte a ridosso della rassegna, ma che vedono un impegno a tempo pieno. Una delle nostre Mission è quella di dare ai nostri giovani le stesse possibilità che ci sono in altre regioni e l’idea progettuale, nata grazie a un bando della Regione Calabria e del ministero MIBAC che ha creato le residenze artistiche italiane, è stata realizzata portando al nostro territorio crescita e scambio nazionale di collaborazioni virtuose». La rassegna 2017 di YARD CANTIERE CREATIVO è organizzata dalla Compagnia Scena Nuda con il sostegno di Comune di Reggio Calabria, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Calabria e Circolo Culturale Guglielmo Calarco.

Info su www.scenanuda.it