Presentato il progetto Nigra. L’esordio giovedì al Teatro sullo Stretto

Il cantautore reggino racconta il progetto Nigra e annuncia il debutto del 23 marzo con ospiti speciali e una mostra di pittura

Si è tenuta oggi la preannunciata conferenza stampa presso i locali del Dopolavoro ferroviario di Reggio Calabria, per la presentazione del progetto “NIGRA”, a seguito della pubblicazione (da parte della TOP Records -Milano- di Guido Palma ) dell’EP “La Madrugada” (estratto da LP – La Stanza di Seta), dell’artista reggino Luciano Amodeo, grazie alla produzione artistica del Maerstro Daniele Grasso (“The Cave Studio” di catania).

La pubblicazione dell’EP “La Madrugada” e del conseguente LP “La Stanza di Seta” è frutto di un lavoro di ricerca musicale molto impegnativo, che ha comportato un lavoro di circa due anni presso il “The Cave Studio” di Catania, avvalendosi della collaborazione del Maestro Daniele Grasso in qualità di produttore artistico.

Il cantautore che, nell’ambito della conferenza, ha descritto gli scenari racchiusi nelle proprie canzoni, frutto di viaggi per il mondo, di spaccati di vita vissuta, nonché le tematiche sociali che più lo hanno colpito lungo il suo percorso di vita (come il tema dell’indifferenza e delle guerre sanguinarie); esordirà giorno 23 marzo 2016 alle ore 21,00, presso il “Teatro sullo Stretto” della nota emittente televisiva calabrese RTV, in occasione della “Data Zero” del tour che verrà ufficializzato nelle prossime settimane.

Infine, sono stati preannunciati alcuni “special guests”,che prenderanno parte allo show rendendo omaggio al nuovo lavoro di Nigra, oltreché la mostra di pittura impressionista dell’artista pittore Giulio Amodeo, che si presterà ad essere pregiata cornice della serata.