Giusy Versace si cala di nuovo nei panni della scrittrice. Questa volta non per raccontarsi allo specchio come aveva fatto con lautobiografia Con la testa e con il cuore si va ovunque, ma per educare i bambini alla disabilità attraverso la storia illustrata di WonderGiusy, la supereroina dotata del potere del sorriso e di un paio di gambe alate, sempre pronta ad aiutare il prossimo e a salvare chi si trova in difficoltà.

La presentazione a Milano alla Rassegna OFF

Il libro è stato presentato ieri sera al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano, nellambito della Rassegna OFF. Moltissimo il pubblico accorso e molte le autorità presenti in sala tra cui gli onorevoli Maria Stella Gelmini, Alessandro Cattaneo, Matteo Perego e Cristina Rossello, leurodeputata Lara Comi, lassessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, il presidente del Coni Lombardia Oreste Perri, il presidente del CIP Lombardia Pierangelo Santelli e la cantante e conduttrice Jo Squillo. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta del magico mondo di WonderGiusy è stato lattore e regista Edoardo Sylos Labini, curatore anche della Rassegna OFF, accompagnato dalle coinvolgenti melodie del cantante pop Daniele Stefani.

Latleta paralimpica, ballerina, conduttrice televisiva ed ora deputata è tornata a scrivere per insegnare, questa volta ai più piccoli, che la vita è un dono meraviglioso e che non bisogna mai scoraggiarsi di fronte alle avversità. Il racconto aiuta a capire che ognuno di noi possiede risorse in grado di trasformare il dolore e la rabbia in speranza e voglia di vivere.

La storia di WonderGiusy, Hater e Chris

Il libro narra, infatti, la storia della superoina WonderGiusy e di altri due personaggi: Hater, il disabile rancoroso che dopo aver perso il braccio decide di prendersela col mondo ed è sempre pronto a sabotare le “missioni sorriso” di WonderGiusy e Chris, un bimbo emarginato dai suoi amici da quando, a causa di un incidente, è costretto su una sedia a rotelle. Grazie allaiuto di WonderGiusy, Chris riuscirà a cancellare il passato e a guardare il presente con occhi nuovi e speranzosi: prima potevo…oggi posso! Nel libro, WonderGiusy educa alla speranza e al coraggio dando anche nuova interpretazione ai verbi. Ecco che vedere diventa voce del verbo credere; andare via voce del verbo rinunciare; superpotere voce del verbo superare ogni limite.

Il libro vuole far riflettere sulle infinite possibilità che la vita ci offre  racconta Giusy Versace – e sullimportanza del sorriso come arma potentissima in grado di migliorare il nostro umore e quello di chi ci circonda. Lidea me l’ha data un bimbo di 10 anni mentre mi allenavo al campo di atletica a Vigevano. Lho visto domandare allamico dove fosse il telecomando per far funzionare così bene le mie protesi e correre così veloce. Questepisodio mi ha fatto sorridere e riflettere su come la curiosità, linnocenza e la spontaneità siano gli ingredienti principali della felicità. La speranza  prosegue la Versace – è che i messaggi positivi qui racchiusi possano diventare contagiosi per le nuove generazioni.

Il libro Mondadori e la creatività legata al personaggio

WonderGiusy è edito da Mondadori ed è disponibile nelle librerie dal 4 settembre. Sono 64 pagine illustrate da Sara Mauri e nelle ultime è possibile anche colorare i look di WonderGiusy: sei modelli di abiti e gambe abbinati tra loro per le diverse occasioni, creati per aiutare il giovane lettore a sviluppare la propria fantasia.

Accanto al libro è stata inoltre realizzata e presentata la creatività legata al personaggio di WonderGiusy, come t-shirt, shopper, collanine, adesivi e segnalibri prodotti da Seà Design. I bambini potranno così anche indossare WonderGiusy.

Il libro verrà presentato prossimamente anche a Roma e, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali, Giusy farà un tour promozionale in molte librerie d’Italia.