Presentazione de ‘L’Anello dei Signori’ alla Fumetteria Voyager

Giorno 8 aprile, la Fumetteria Voyager in collaborazione con Fantastica Reggio, ospiterà gli autori Carlo Lauro e Roberto Megna (Dick and Cok), che presenteranno il loro ultimo lavoro “L’Anello dei Signori“.

Come è nata la parodia

Si tratta di un progetto nato circa un anno fa, quando i due iniziarono a parlare della possibilità di fare una parodia su Il Signore degli Anelli ma, visto che non sarebbe stata certo una novità, hanno deciso di allargare un po’ il raggio d’azione.

“L’idea portante era quella di creare una storia fantasy atipica, capace di ridere sugli stereotipi del genere e allo stesso tempo creare un universo umoristico a sé stante – aveva raccontato Carlo ai microfoni di CityNow – Il Signore degli Anelli è diventato in questo modo solo un pretesto, un portabandiera, per raccontare una storia demenziale in un universo fantastico e strampalato”.

Nel fumetto due piccoli individui giungono nelle fauci di un vulcano per distruggere un anello pericoloso e potente, ma qualcosa va storto. L’anello non viene distrutto, bensì viene raccolto da altri due personaggi. Così Dick e Cok diventano i possessori dell’anello e dovranno affrontare mille peripezie prima di decidere cosa fare del nefasto oggetto.

“La nostra intenzione non era quella di prendere in giro la trama, né i personaggi di storie già esistenti. L’universo che abbiamo costruito mira a ridere e far ridere su quello che essi rappresentano, sovvertendo l’idea che i lettori hanno di una tipologia di personaggio, piuttosto che di un personaggio in particolare. In sostanza non prendiamo in giro i beniamini del pubblico ma glieli facciamo vedere da un altro punto di vista”.

Durante l’incontro alla Fumetteria Voyager Carlo e Roberto, direttamente dalla Terra del Dito di Mezzo, racconteranno le irriverenti avventure di Frego e Slim e dei loro compagni di viaggio, parleranno anche dei progetti futuri e saranno disponibili a firmare le copie.

Data e luogo della presentazione

8 aprile 2017, ore 17:00, Fumetteria Voyager ((Via Trento 1, 89123 Reggio Calabria).

Info evento: https://www.facebook.com/events/742981729203994/