Presentazione in prima nazionale del romanzo storico di Santo Gioffrè: ”Il Gran capitano e il mistero della Madonna Nera”

Venerdì 30 gennaio alle ore 17.30 il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, ospiterà la presentazione in prima nazionale del romanzo storico di Santo Gioffrè dal titolo: Il Gran capitano e il mistero della Madonna Nera.

L’evento è promosso ed organizzato dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria e dall’ associazione culturale Calabria-Spagna e Paesi Hispanoamericani, e sarà introdotto da Rosa Italia Fontana, presidente della stessa associazione.

Dopo i saluti di Demetrio Delfino, Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, di Cristina Segura Garcia, Console dell’Ambasciata Spagnola per la Calabria, di Antonino Castorina, esperto di lingua e cultura Spagnola e di Rafael Bocero Nunez, presidente dell’associazione giovanile Gran Capitan De Cordoba, si alterneranno le relazioni di Santino Salerno, saggista e critico letterario, e di Santo Gioffrè, scrittore ed autore del romanzo.