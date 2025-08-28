Presentazione ufficiale del Bocale Admo. Cogliandro: ‘Il calcio unisce e ci rende forti’

Il Bocale Calcio Admo ha vissuto presso lo Shaka di Punta Pellaro, una serata speciale che ha sancito l’inizio ufficiale della nuova stagione sportiva. Un evento che ha registrato grande partecipazione e la presenza delle istituzioni, le quali – nonostante la concomitante presentazione della Reggina – hanno scelto di dividersi tra le due importanti realtà calcistiche del territorio, testimoniando vicinanza e sostegno al club biancorosso.

La serata è stata carica di emozioni e di ricordi: è stato infatti rivolto un pensiero affettuoso alla signora Maria Rosa Amodeo, madre del patron Filippo e del direttore Nino Cogliandro, all’amato Vincenzo Cogliandro e a Daniela Iacopino, prematuramente scomparsa. La famiglia Cogliandro intende ringraziare sentitamente tutti i presenti per aver reso possibile la perfetta riuscita della manifestazione.

Uno dei momenti più significativi è stata la rivelazione del nuovo progetto Futsal Femminile, che vedrà alcune delle calcettiste più talentuose del panorama reggino indossare i colori biancorossi, arricchendo così il cammino sportivo e sociale del club.

La presentazione, condotta dal coordinatore dell’area comunicazione Domenico Geria insieme ad Alfredo Auspici, ha visto anche il lancio di un importante messaggio di pace e solidarietà: sulle polo ufficiali del club campeggia infatti la bandiera della Palestina, simbolo di libertà e vicinanza al popolo palestinese. Inoltre, è stata donata la maglia ufficiale all’ADMO Calabria, testimonianza dell’impegno del Bocale non solo nello sport, ma anche nel sociale.

Non è mancata la presenza dell’Associazione Don Lorenzo Milani, realtà impegnata quotidianamente nel sociale, che ha condiviso con il club lo spirito di comunità e di inclusione.

A chiudere la serata le parole del patron Filippo Cogliandro, che ha voluto ringraziare con emozione tutti i presenti:

“Nonostante il momento delicato che ha vissuto la mia famiglia, ho voluto fortemente svolgere questa serata perché il calcio ci unisce e ci rende forti. Bisogna andare avanti e farlo con un obiettivo ben preciso: dedicare questo campionato ai miei genitori, che adesso sono insieme e mi guardano da lassù“.

La serata si è conclusa con la presentazione della prima squadra, che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza, tra musica, divertimento ed emozione, accompagnata da un generale ringraziamento a quanti hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.

Il Bocale Calcio Admo riparte dunque con entusiasmo, con un progetto che guarda al futuro mantenendo ben saldi i valori di comunità, memoria e solidarietà.