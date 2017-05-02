Presentazione volume ‘Liberandisdòmini’ di Pantaleone Sergi – Pellegrini, 2017

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, il Circolo Culturale Rhegium Julii e l’L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, mercoledì 3 Maggio, alle ore 16.45 presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria presentano il volume di Pantaleone Sergi “Liberandisdòmini” – Ed. Pellegrini, Cosenza 2017. Introduce e modera il prof. Giuseppe Caridi, ordinario di Storia moderna dell’università di Messina.

Intervengono: prof. Antonino Zumbo, prorettore dell’università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria; Mafalda Pollidori, presidente del Rhegium Julii; Loreley Rosita Borruto, presidente del Centro Internazionale Scrittori. Relatore dell’evento sarà il giornalista Radio Rai Tonino Raffa. Sarà presente l’Autore. “Liberandisdòmini” descrive un mondo in cui le atmosfere del realismo magico si fondono con le ambientazioni locali creando un universo parallelo insieme lontano e vicino, veritiero e incantato, dove non succede niente e invece succede tutto e altro ancora, ma lo stesso tutto può rivelarsi niente, ignoto al tempo e alle geografie terrestri e come tale destinato a scomparire per sempre.

Mambrici, a cavallo tra Ottocento e Novecento, è un paese immobile nel tempo e nello spazio. Un paese sconosciuto alle carte geografiche, ma di cui si può ritrovare senza difficoltà la strada; un paese dove il capo della “maffia” cerca un proprio riconoscimento e un posto tra il “nobilume” locale. Le decisioni importanti vengono prese dai galantuomini riuniti in perenni conciliaboli presso la farmacia del paese, e la povera gente continua a farsi curare il corpo e la testa dalle magare coi loro intrugli e le loro pozioni.

Tra siccità e carestie, morti ammazzati e possibili epidemie di colera, non mancano i tentativi di “resistenza socialista”. Il distruttivo terremoto del 1905 segna la fine di Mambrici, dei suoi protagonisti e della storia. Pantaleone Sergi è stato inviato speciale del quotidiano “La Repubblica”, fondatore e direttore de “Il Quotidiano della Calabria” e, in trent’anni di professione, ha collaborato con numerose testate giornalistiche quotidiane e periodiche nazionali. Insegna Storia del giornalismo all’Università della Calabria.