Lunedì 27 agosto 2018, alle ore 21:00, nello spazio del Chiostro di San Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il volume di poesie “Parole del Sud” di Giuseppe Gangemi, Città del Sole Edizioni. Apre i lavori la Direttrice dei corsi di dizione del “Teatro Calabria” Rina Postorino Chirico. Relazioneranno Giovanni De Girolamo, docente di letteratura italiana, critico letterario, Francesco Idotta, docente di filosofia, scrittore. Saranno presenti l’Autore e l’Editore.

Lettura di brani scelti a cura degli attori del “Teatro Calabria” Fabrizio Maria Barbuto e Maria Spoto. Le poesie di Giuseppe Gangemi si ispirano al grande scrittore neorealista Franco Costabile di cui ha curato la voce su Wikipedia. I suoi scritti intendono ridare dignità al Sud e valorizzare la ricca e antica civiltà meridionale. “Scrivere o leggere poesie – scrive Gangemi – implica che le idee interiorizzate possono influire sulla nostra vita, significa affinare la nostra sensibilità, eliminare i pregiudizi accecanti, ampliare gli orizzonti e annullare i confini” Giuseppe Gangemi è nato a Reggio Calabria, dove vive.

È redattore dei “Quaderni Calabresi” e di “Lettere Meridiane”, collabora saltuariamente da molti anni a quotidiani e riviste regionali. Nel 2001 ha pubblicato la raccolta di racconti brevi “Racconti del Duemila” e ha curato il saggio “Negare la negazione” dello storico Nicola Zitara pubblicato da Città del Sole Edizioni, la stessa casa editrice che nel 2009 ha pubblicato “Macandra” raccolta di versi, prosa e teatro.