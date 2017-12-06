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Presepe vivente: un evento natalizio all’insegna della solidarietà

Il 20 dicembre un presepe vivente solidale nei giardini della Fondazione La Provvidenza, con i ragazzi disabili di Agiduemila e il coro Corona Chorus

06 Dicembre 2017 - 15:39 | di Eva Curatola

Presepe vivente, immagine dell'evento di Crescere Insieme a Reggio Calabria

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L’associazione di Volontariato Agiduemila e Fondazione “La provvidenza ONLUS”, offriranno alla cittadinanza giorno 20 dicembre 2017 dalle ore 16:30 alle ore 20:00 l’opportunità di assistere ad un presepe vivente del tutto originale, dove i personaggi del Presepe saranno interpretati dai ragazzi disabili di Agiduemila e dai minori dei centri diurni della Fondazione La Provvidenza, in una atmosfera suggestiva ed antica, predisposta presso i giardini della Fondazione in via Trabocchetto III n. 1 di Reggio Calabria (accanto Istituto per Geometri G. Righi).

Alle ore 19:00 il coro Gospel “Corona Chorus” di Reggio Calabria ci allieterà con canti natalizi che eseguirà insieme a tutti gli “attori” del Presepe Vivente.

Locandina del presepe vivente di Agiduemila e Fondazione La provvidenza, 20 dicembre 2017, dalle 16:30 alle 20:00

Fonte: Associazione di Volontariato Agiduemila & Fondazione “La Provvidenza ONLUS”

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