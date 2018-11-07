Il presepe diventa arte e l’arte ripropone la suggestione e la straordinarietà dell’evento di una nascita destinata a segnare profondamente il cammino dell’umanità, la manifestazione organizzata dall’Associazione “Italia Night & Day”, organizza il Concorso di Presepi Artigianali, denominata “Presepi in Mostra” questo evento vuole recuperare e valorizzare la secolare tradizione del presepe.

Dal 08 dicembre 2018 fino al 28 febbraio 2019, il Borgo di Bovalino Superiore, si trasforma in una esposizione di presepi piccoli e grandi, con tante rappresentazioni dal popolare al orientale, come nella interpretazione presepiale sviluppando, con fantasia e originalità, il tema della Natività, inoltre il pubblico potrà ammirare i presepi realizzati da alcuni dei più bravi artigiani ed artisti dell’arte presepistica, come tante abili mani di quei maestri presepisti che continuano a modellare creta, legno, sughero, cartapesta e ci tramandano una tradizione antica, ma viva più che mai, che ogni anno realizzano questa mostra, che vogliono risaltare la grande patrimonio artistico culturale e religioso .

Anche per questo motivo siamo stati invogliati ad organizzare il Concorso del Presepio Artigianale “Presepi in Mostra“ essa è una manifestazione studiata per avvicinare l’arte del presepio a tutti, naturalmente questo sarà possibile grazie alla collaborazione ed alla disponibilità di tutti, ma maggiormente di quanti realizzano le opere: i maestri, gli artigiani e di tanti appassionati del presepio.

Come partecipare al concorso