Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva all’Unical
Il Capo dello Stato partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico all'Università della Calabria insieme a ministri e parlamentari
06 Febbraio 2017 - 13:04 | di Federica Geria
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato pochi minuti fa all’Unical dove parteciperà alla cerimonia dell’inaugurazione dell’anno accademico.
Il Capo dello Stato è accompagnato dai ministri dell’Interno Marco Minniti e della Pubblica istruzione Valeria Fedeli, dal sottosegretario all’Economia Tonino Gentile e dalla presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi.
“Il Presidente Mattarella torna in Calabria, importante la sua vicinanza a una terra che sta facendo di tutto per ripartire.Bentornato!”. Lo scrive, su Twitter, il segretario regionale del Pd, Ernesto Magorno.
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