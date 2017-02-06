Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva all’Unical

Il Capo dello Stato partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico all'Università della Calabria insieme a ministri e parlamentari

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato pochi minuti fa all’Unical dove parteciperà alla cerimonia dell’inaugurazione dell’anno accademico.

Il Capo dello Stato è accompagnato dai ministri dell’Interno Marco Minniti e della Pubblica istruzione Valeria Fedeli, dal sottosegretario all’Economia Tonino Gentile e dalla presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi.

“Il Presidente Mattarella torna in Calabria, importante la sua vicinanza a una terra che sta facendo di tutto per ripartire.Bentornato!”. Lo scrive, su Twitter, il segretario regionale del Pd, Ernesto Magorno.