Prestigiacomo a Reggio: 'Basta Calabria ultima. Impegno solenne per Occhiuto'

Azzurro donna, il movimento femminile di Forza Italia ha scelto Reggio Calabria per svolgere la sua assemblea nazionale. Tra le tante esponenti proveniente da tutto lo Stivale, c'era anche Stefania Prestigiacomo.

Intercettata dalla stampa locale, l'ex ministro dei Governi Berlusconi II, III e IV ha parlato della candidatura di Roberto Occhiuto, di Jole Santelli e dell'importanza del ruolo delle donne.

Ma siamo anche qui per chiedere a Roberto un impegno solenne: lavorare affinché possano finalmente cambiare i servizi per l'infanzia, gli anziani. La Calabria è sempre agli ultimi posti e questo grava sulle spalle delle donne.

L'ex ministro per sottolineare l'influenza del partito azzurro ha ripercorso il lavoro di FI sulle battaglie femminili, a dimostrazione che "grazie all'avvento del nostro partito si è passato dalle manifestazioni in piazza, agli slogan, ai convegni, a fatti concreti".

Stefania Prestigiacomo ha risposto ad una domanda specifica di CityNow, perché la Calabria sembra passare inosservata a queste elezioni? Tutti troppo presi dalle Comune per curarsi di un'intera Regione.

Nella sua intervista alla stampa locale la Prsstigiaocomo ha parlato di 'infrastruttura per eccellenza: il ponte sullo Stretto.

"È incredibile che non sia previsto nel PNRR. Il ponte costituirebbe un momento di svolta non solo per la Sicilia, che sarebbe collegata al resto d'Europa, ma anche per la Calabria. Cambierebbe il destino del Mezzogjorno e del paese".