Prestigiosa certificazione per il Liceo T.Campanella

Il Liceo Classico “Tommaso Campanella è l’unica scuola superiore della provincia di Reggio Calabria ad essere stato certificato dall’Università di Cambridge quale “Cambridge International School” (REGISTERED SCHOOL IT489 DAL 14 GIUGNO 2016).

Lo sottolinea il Dirigente Scolastico, Maria Rosaria Rao, spiegando che a seguito della prestigiosa certificazione il Liceo è stato abilitato ad inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica, svolgendo in lingua inglese l’insegnamento di alcune materie del piano di studi, in compresenza con lettori di madrelingua: in tal modo l’inglese non è più lingua straniera, ma seconda lingua. Gli studenti sosterranno, nel corso degli anni, esami identici a quelli che si tengono in Gran Bretagna, conseguendo gli stessi titoli degli studenti inglesi. In particolare, già alla fine del primo biennio, conseguiranno il titolo IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), indispensabile per l’accesso alle Università del Regno Unito e di molti paesi anglofoni.

La Dr.ssa Rao constata con rammarico che sovente si attribuisce ad altro istituto reggino il funzionamento dell’ambìto indirizzo, confondendo con esso, per ignoranza o malafede, l’insegnamento con la metodologia CLIL (presente nell’ordinamento di tutte le scuole d’Italia) o il potenziamento della lingua inglese, che anche il Liceo Campanella ha inserito nella propria offerta formativa. Il Liceo Classico Cambridge International rappresenta invece una proposta formativa ben diversa e, allo stato, unica nel panorama scolastico reggino.