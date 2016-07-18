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Presto la V edizione di ‘Estate a Campoli’

Il 2 agosto il quartiere di Campoli, al confine tra Reggio e Motta San Giovanni, si anima con musica, degustazioni e spettacolo

18 Luglio 2016 - 12:13 | di Vincenzo Comi

Concerto dei Quartaumentata a Estate a Campoli

Una serata all’insegna dello spettacolo, delle tradizioni e del gusto. È con queste premesse che si accendono i riflettori sulla quinta edizione della manifestazione “Estate a Campoli”, organizzata dai ragazzi dell’Associazione Culturale Giovani Tradizione Futuro.

L’appuntamento è fissato per la serata di martedì 2 agosto, quando il piccolo quartiere posto al confine tra i comuni di Reggio e Motta San Giovanni, si accenderà dei colori della festa, tra degustazioni e musica. Concerto evento per i “Quartaumentata” summer tour 2016.

Conclude la serata con il suo spettacolo di KaraDance “UgoRilla”. Tutto pronto, quindi, per un appuntamento ideato con l’obiettivo di offrire momenti di sana allegria e condivisione.

Estate a Campoli, quinta edizione

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