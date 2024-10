Tempo di Pride a Reggio Calabria: l’adesione di “AltraPsicologia”

Per AltraPsicologia, aderire al Reggio Calabria Pride, significa dare continuità alle sinergie avviate di presentazione della Guida Arcobaleno in Calabria

Tempo di “Pride”, AltraPsicologia c’è!

Presente al World Pride 2019 per la Human Rights Conference (24 e 25 giugno) a New York, in occasione del cinquantesimo anniversario dai moti di Stonewall, con un intervento sullo status quo dei diritti in Italia per le persone LGBT+, a cura di Francesca Andronico (AltraPsicologia Lazio) e nell’ambito del quale, è stata presentata, anche oltreoceano, la Guida Arcobaleno – Tutto ciò che devi sapere sul mondo LGBT+ , un quick reference book nato dalle idee degli psicologi e psicologhe Bernardo Paoli, Marzia Cikada e Alice Ghisoni, con il contributo creativo di Derek Lomasto e che ha preso forma dalle interviste a gruppi di giovani LGBT+ ed a psicologi/ghe e psicoterapeuti/e che seguono persone omosessuali, bisessuali, transessuali, transgender, queer e intersessuali nel loro percorso di crescita personale.

Presente, come sempre, sui territori!

Leggi anche

AltraPsicologia, la più grande associazione di categoria di psicologi e psicologhe, ha creduto fortemente, sin dalla sua nascita – e l’ha dichiarato in ogni occasione pubblicamente – nella necessità di lottare insieme per i diritti delle persone LGBT+, promuovendo iniziative contro le terapie riparative, eventi informativi e formativi, aderendo ad alcuni Pride regionali.

Per questi motivi, oggi AltraPsicologia, muove un altro passo in questa direzione, con l’adesione al Reggio Calabria Pride 2019!

Per AltraPsicologia, aderire al Reggio Calabria Pride, significa dare continuità alle sinergie avviate a seguito dell’evento di presentazione della Guida Arcobaleno in Calabria, tenutosi a Catanzaro lo scorso 22 giugno, con Paola Biondi (curatrice scientifica della Guida) e alla presenza di diverse realtà istituzionali e associazionistiche del territorio.

Una tavola rotonda a cui hanno preso parte: le Presidenti di Arcigay I Due Mari Reggio Calabria (Michela Calabrò), EOS Arcigay Cosenza (Lavinia Durantini) e AGEDO Reggio Calabria (Mirella Giuffrè); assieme a Lucio Dattola per il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e Claudio Falbo per il Centro Calabrese di Solidarietà. Una proficua giornata di confronto, formazione e informazione per tutti e tutte coloro che lavorano nell’ambito delle professioni di aiuto, ma anche per la cittadinanza tutta, per fare il punto della situazione sui diritti di chi desidera vivere la propria sessualità e la propria affettività in piena libertà.

Leggi anche

Un’iniziativa partita dagli psicologi e dalle psicologhe e rivolta alla società civile, per sottolineare la funzione sociale della categoria nella lotta all’omobitransfobia e il ruolo cruciale della professione, nei contesti educativi, aziendali e clinici. A margine dell’incontro, il gruppo di coordinamento AltraPsicologia Calabria, ha colto l’occasione per consegnare ai/lle rappresentanti delle realtà che hanno animato la presentazione, alcune copie della Guida Arcobaleno, con l’obiettivo di renderle fruibili presso le rispettive sedi sociali e istituzionali.

Invitiamo soci e socie, attivisti/e di AltraPsicologia Calabria, psicologi e psicologhe calabresi a partecipare ai tantissimi eventi di preparazione al Reggio Calabria Pride e al corteo fissato per sabato 27 luglio, per ribadire a gran voce da che parte stanno psicologi e psicologhe: “Dalla parte della scienza, dalla parte dei diritti!”

Fonte: Federico Zanon – Presidente di AltraPsicologia

Paola Biondi – Responsabile Area LGBT+ AltraPsicologia

Santo Cambareri – Coordinatore AltraPsicologia Calabria