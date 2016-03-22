Primavera a casa Otello Profazio – FOTO

Nella giornata di ieri, lunedi 21 marzo, primo giorno di primavera, la casa pellarese di Otello Profazio, è stata per un’intera giornata il set di un video-spot che vedrà protagonista il grande cantautore Peppe Voltarelli.

Il prossimo 26 aprile, uscirà il nuovo disco di Peppe Voltarelli che canta Otello Profazio,un tributo con dieci tracce di mitiche canzoni del nostro Otello,ambasciatore della musica popolare calabrese in Italia e nel mondo.

Quella trascorsa ieri, è stata molto intensa,carica di emozioni di due grandi protagonisti nel panorama

artistico calabrese,conosciuti ovunque,infatti ,tra i due si e’ instaurato un grande afflato nei duetti e

nelle simpatiche profaziate di un grande Otello.

Il primo giorno in casa Profaziotra una ripresa e l’altra è scivolata anche con racconti di vita artistica e di aneddoti. A conclusione della serata, un annuncio importante per l’associazione Incontriamoci Sempre, l’ufficializzazione del conferimento del Premio Simpatia della Calabria 2016 a Peppe Voltarelli.

La cerimonia del premio, si terrà probabilmente sabato 10 settembre alle 19,00 al castello Aragonese di Reggio Calabria, proprio in coincidenza con il primo giorno delle feste mariane.

Testimonial per il decimo anno Otello Profazio.