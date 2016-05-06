Primo appuntamento del Liceo Volta con le ‘Invasioni digitali’

Gli studenti del Liceo Volta fanno da ciceroni alla chiesa di Sant'Antonio Abate ad Archi e raccontano sui social il bene culturale

Primo appuntamento per gli studenti del Liceo Volta con le “Invasioni digitali”, progetto rivolto a diffondere la cultura digitale e l’utilizzo degli open data, sensibilizzare all’utilizzo dei social media per promuovere e diffondere la cultura, favorire la creazione, la condivisione e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico.

L’ ”invasione” alla chiesa di Sant’Antonio Abate (Archi), unica testimonianza di architettura medievale superstite in territorio reggino, si effettuerà il giorno 7 Maggio alle ore 16.00. Tutti gli invasori (partecipanti), armati di smartphone e tablet , condivideranno questa avventura sui social network (Facebook, Twitter e Instagram) utilizzando l’hashtag

#invasionidigitali#liceovolta #chiesasantantonioabaterc

Gli studenti-invaders faranno anche da ciceroni permettendo ai loro concittadini di (ri)scoprire un bene culturale del loro territorio. Un importante contributo sarà dato dall’Architetto Ignazio Ferro, che ha curato l’ultimo intervento di restauro alla chiesa .

Infine, last but not least, si potrà godere di un suggestivo panorama, della bellezza di un luogo a molti sconosciuto, perché

educare la gente alla bellezza é importante affinché “ in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore” ( Peppino Impastato)