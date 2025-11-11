1° Consiglio regionale Occhiuto bis: arrivano le dimissioni di Wanda Ferro, entra Pietropaolo

È in corso di svolgimento il primo consiglio regionale del governo Occhiuto bis, un incontro che ha visto una serie di attività burocratiche fondamentali per l’avvio dei lavori dell’assemblea. Tra questi, le dimissioni di Wanda Ferro da consigliere regionale e l’ingresso dei nuovi consiglieri, a seguito delle nomine in giunta.

La surroga di Ferro, che mantiene il ruolo di sottosegretario, ha portato Filippo Pietropaolo a subentrare, quale secondo candidato non eletto della circoscrizione elettorale centro, al posto di Ferro.

La surroga è stata approvata all’unanimità dai 30 consiglieri presenti, con la conseguente modifica dell’assetto consiliare. Oltre a Pietropaolo, gli altri ingressi sono stati i seguenti: Antonio De Caprio e Piercarlo Chiappetta, che per Forza Italia subentrano rispettivamente a Gianluca Gallo e Pasqualina Straface; per Fratelli d’Italia, Daniela Iiriti prenderà il posto di Giovanni Calabrese, mentre Filippo Pietropaolo subentra ad Antonio Montuoro, anche lui ora in giunta; infine, Gianpaolo Bevilacqua entrerà per la Lega, sostituendo Filippo Mancuso.

Con il completamento della surroga e l’ingresso dei nuovi consiglieri, il consiglio si è ufficialmente delineato. A breve, si procederà con l’elezione del presidente del consiglio, un passaggio fondamentale per la definizione dell’assetto istituzionale e l’avvio delle attività politiche della nuova legislatura.