l Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon, ha reso noto l’elenco dei siti culturali statali aperti in Calabria in occasione della festività del Primo Maggio.

I siti aperti sono la Chiesa di San Francesco d’Assisi a Gerace; la Galleria nazionale di Cosenza; la Cattolica di Stilo; Le Castella ad Isola di Capo Rizzuto; il Museo archeologico nazionale di Amendolara; il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” a Vibo Valentia; il Museo archeologico nazionale di Crotone; il Museo archeologico nazionale della Sibaritide a Cassano; il Museo ed il Parco archeologico dell’antica Kaulon a Monasterace; il Museo archeologico lametino a Lamezia; il Museo e il Parco archeologico nazionale di Capo Colonna; il Museo e il Parco archeologico nazionale di Locri; il Museo e il Parco archeologico nazionale di Scolacium a Roccelletta di Borgia; il Museo statale di Mileto; il Museo archeologico e Antiquarium “Archeoderi” a Bova Marina ed il Museo archeologico Metauros a Gioia Tauro.