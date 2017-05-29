Primo meeting dei Giovani Consulenti del Lavoro del sud Italia
Dal 22 al 24 giugno ad Altafiumara il primo meeting dei Giovani Consulenti del Lavoro del Sud, tra Questione Meridionale 4.0 e delegazione spagnola
29 Maggio 2017 - 12:16 | di Federica Geria
Tutto pronto per il 1° meeting dei Giovani Consulenti del Lavoro del Sud Italia. Luci accese sulla “Questione Meridionale 4.0”.
I giovani professionisti si interrogano sul futuro dell’eterno malato: il Mezzogiorno d’Italia, fanalino di coda dei più importanti indicatori socio-economici, con tassi di disoccupazione giovanili allarmanti e PIL che non riesce a decollare.
Questi ed altri saranno i temi al centro del dibattito-evento organizzato dalle Associazioni Giovani dei Consulenti del Lavoro del SUD Italia, in programma dal 22 al 24 giugno 2017 nella prestigiosa sede di Altafiumara Resort & Spa a Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria.
Durante il Meeting sono previsti interventi di studiosi della materia nonché di esponenti politici e istituzionali che rivestono un ruolo attivo nelle politiche del lavoro. Inoltre parteciperà ai lavori anche una delegazione di Graduados Sociales, gli omologhi spagnoli dei Consulenti del Lavoro, con i quali si cercherà di mettere a confronto le differenti, ma non troppo, rispettive politiche nazionali del lavoro.
L’evento sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa convocata il 19 giugno 2017 alle 12 presso Altafiumara Resort & Spa, Via Petrello – 89018 Villa San Giovanni (RC).
Seguirà un piccolo buffet.
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