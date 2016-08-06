Primo raduno ufficiale Pokémon Go a Reggio Calabria

Centinaia di giocatori reggini si ritrovano alla Villa Comunale per il primo raduno ufficiale di Pokémon Go, tra esche e caccia ai Pokémon

di Didi Labate – Come abbiamo già scritto qualche giorno fa, la Pokémon Go Mania imperversa anche nella nostra Reggio. Sono infatti in centinaia i giocatori reggini, che, armati di smartphone gironzolano su e giù per la città alla ricerca di Pokémon.

Chi non fosse pratico del gioco deve sapere che l’utente, raggiunto un livello minimo, dovrà scegliere un team d’appartenza che può essere: giallo/istinto, rosso/valore, blu/saggezza.

Nonostante l’accesa rivalità che scorre tra i vari gruppi è stato organizzato un grande raduno di Pokéallenatori il 7 Agosto alle ore 17:00 presso la Villa Comunale, dove, poste varie esche per attirare Pokémon si potrà “andare a caccia” facendo nuove conoscenze; il tutto riparandosi all’ombra degli alberi secolari della nostra Villa.

Per renderel’evento più divertente gli organizzatori consigliano di indossare un indumento qualsiasi del colore della squadra di appartenenza.

Buona caccia a tutti.

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