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Primo raduno ufficiale Pokémon Go a Reggio Calabria

Centinaia di giocatori reggini si ritrovano alla Villa Comunale per il primo raduno ufficiale di Pokémon Go, tra esche e caccia ai Pokémon

06 Agosto 2016 - 18:28 | di Vincenzo Comi

Primo raduno ufficiale di Pokémon Go alla Villa Comunale di Reggio Calabria

di Didi Labate – Come abbiamo già scritto qualche giorno fa, la Pokémon Go Mania imperversa anche nella nostra Reggio. Sono infatti in centinaia i giocatori reggini, che, armati di smartphone  gironzolano su e giù per la città alla ricerca di Pokémon.

Chi non fosse pratico del gioco deve sapere che l’utente, raggiunto un livello minimo, dovrà scegliere un team d’appartenza che può essere: giallo/istinto, rosso/valore,  blu/saggezza.

Nonostante l’accesa rivalità che scorre tra i vari gruppi è stato organizzato un grande raduno di Pokéallenatori il 7 Agosto alle ore 17:00 presso la Villa Comunale, dove, poste varie esche per attirare Pokémon si potrà “andare a caccia” facendo nuove conoscenze; il  tutto  riparandosi all’ombra degli alberi secolari della nostra Villa.

Per renderel’evento più divertente gli organizzatori consigliano di indossare un indumento qualsiasi  del colore della squadra di appartenenza.

Buona caccia a tutti.

Link Facebook Evento: https://www.facebook.com/events/1225717657453092/

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