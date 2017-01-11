‘Progetto Calabria’: Fip Calabria, raduno per la rappresentativa calabrese

Nell’ambito del “Progetto Azzurro” 2016/2017 e in preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, la Fip Calabria ha programmato un raduno regionale di allenamento per domenica quindici Gennaio 2017. Il raduno si disputerà presso il Palasport “Giuseppe Greco” di Catanzaro. Il dirigente di riferimento del Comitato è Roberto Petronio.

Il ruolo di capo allenatore è rappresentato da Danilo Chiarella che verrà assistito da Paolo Perziano,Massimo De Summa, Attilio Gatto e Costantino Longo. E’ stata convocata la Referente territoriale per la preparazione fisica Roberta Vozza.

Il collaborazione con il settore Cia regionale, con finalità formative e di supporto all’attività agonistica, parteciperanno i giovani arbitri Francesco Barnieri e Claudio Ortenzio sotto la guida dell’Istruttore Gianvito Fontanella Molea.

Ecco la lista degli atleti convocati:

ATLETI CONVOCATI