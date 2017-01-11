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‘Progetto Calabria’: Fip Calabria, raduno per la rappresentativa calabrese

Nell'ambito del Progetto Azzurro la Fip Calabria convoca i giovani cestisti per il raduno regionale di domenica 15 gennaio a Catanzaro

11 Gennaio 2017 - 07:30 | di Vincenzo Comi

Rappresentativa calabrese di basket classe 2003, raduno Fip Calabria del Progetto Azzurro

Nell’ambito del “Progetto Azzurro” 2016/2017 e in preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, la Fip Calabria ha programmato un raduno regionale di allenamento per domenica quindici Gennaio 2017. Il raduno si disputerà presso il Palasport “Giuseppe Greco” di Catanzaro. Il dirigente di riferimento del Comitato è Roberto Petronio.

Il ruolo di capo allenatore è rappresentato da Danilo Chiarella che verrà assistito da Paolo Perziano,Massimo De Summa, Attilio Gatto e Costantino Longo. E’ stata convocata la Referente territoriale per la preparazione fisica Roberta Vozza.

Il collaborazione con il settore Cia regionale, con finalità formative e di supporto all’attività agonistica, parteciperanno i giovani arbitri Francesco Barnieri e Claudio Ortenzio sotto la guida dell’Istruttore Gianvito Fontanella Molea.

Ecco la lista degli atleti convocati:

ATLETI CONVOCATI

1
BASILE
EMANUELE
18/10/03
A.Dil. Pallacanestro Catanzaro
2
CARDONE
DOMENICO GR.
16/03/03
Lu.Ma.Ka. Basket RC
3
CHINDAMO
ANDREA
17/04/03
Gio&Gio Palmi
4
CORAPI
MATTIA
15/05/03
Pallacanestro Catanzaro
5
CORAPI
RAFFAELE
15/05/03
Pallacanestro Catanzaro
6
D’ALESSANDRO
DANIEL
12/02/03
New Team Crotone
7
DI CELLO
PAOLO
10/05/03
ADF Basketball Lamezia
8
FORTUNATO
GIUSEPPE
23/05/03
Basket Rende
9
FRANCO
DANIELE
01/07/03
A.S. Dil. Nuova Jolly RC
10
GALIMI
GIOVANNI
06/03/03
School Basket Pantera RC
11
GIACOIA
VINCENZO
19/04/03
Basket Rende
12
GIAMPA’
GIUSEPPE
23/05/03
V. Basketball Lamezia
13
MASCARO
LORENZO
21/07/03
ADF Basketball Lamezia
14
MASTRIA
MARCO
09/07/03
Pallacanestro Catanzaro
15
MERANTE
GIUSEPPE
25/06/03
A.S.D. Pol. San Michele CZ
16
SPANO’
MATTEO
02/05/03
A.Dil. Pallacanestro Catanzaro
17
TIBERI
ALESSANDRO
18/02/03
Basket Rende

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