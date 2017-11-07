In giro per tutta la Calabria.

Il Progetto Giovani Calabria del basket farà tappa sabato 11 Novembre 2017 al PalaMangione di Gioia Tauro e domenica 12 Novembre al Pianeta Viola.

Il tour non si ferma.

Mercoledì 7 novembre 2017 è già tempo di convocazioni per la “Red Conference” raggruppamento che include il territorio diviso tra Catanzaro, Lamezia e Crotone.

Il coordinamento è per la Referente Tecnico Territoriale, Simona Pronestì. Il dirigente del Comitato Fip è Danilo Cirelli. I Coaches saranno Umberto Di Martino, Antonio Giglio e Fausto Scerbo in compagnia del preparatore Valerio Tolomeo.

I convocati sono ben 24 tra i 2005 del territorio: Riccardo Baronello, Antonio Cerra, Emanuele Ferraiolo, Francesco Giampà, Gabriele Grande, Filippo Greco,Francesco Lombardi,Marco Miscimarra del Basketball Lamezia; Andrea Calende e Domenico Montalto del Mater Domini Catanzaro; Domenico Chiarella, Riccardo Concolino, Walter Corradino, Luca De Feo, Andrea Karol Gliwa, Alessandro Monizza ed Andrea Tolomeo della Smaf Catanzaro, Luca De Tommaso,Francesco Fiorenza e Ivan Marcello della Jonica Basket; Antonio Scalzo e Paolo Strongoli della Polisportiva San Michele, Francesco Maria Di Pietro della Scuola Basket Crotone, Riccardo Privitera del Nuovo Basket Soverato.