Sono aperte le iscrizioni al Percorso di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) per ottenere la qualifica di “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza”, indirizzo strutture ricettive (Addetto alla Reception). Il progetto è gratuito e prevede un budget per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai corsisti, finanziato e riconosciuto dalla Regione Calabria, dallo Stato, dall’Unione Europea-Fondo Sociale Europeo, è destinato a n.15 ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni, che sono usciti dal sistema scolastico dopo una permanenza di almeno 10 anni e non hanno trovato nella scuola superiore un percorso rispondente alle aspettative personali.

Come è organizzato il percorso biennale

Il percorso organizzato dall’Ente di formazione, accreditato dalla Regione Calabria, Associazione FO.E. MA- Group, prevede una formazione teorico-pratica (2000 ore totali) e la frequenza obbligatoria delle lezioni, le stesse si terranno solo di mattina, presso la sede della FO.E.MAGROUP, a Gioia Tauro, in via Nazionale 18, n. 375.

Il percorso è biennale e svolto in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore per la parte relativa all’acquisizione di competenze e conoscenze di base, prevedendo per quelle tecnico professionali attività di laboratorio e stage (700 ore) presso strutture ricettive****(alberghi, B&B, Resort, agriturismi) e associazioni di promozione del settore turistico della Piana di Gioia Tauro e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, al fine di ottenere la qualifica di “operatore ai servizi di promozione e accoglienza” indirizzo strutture ricettive, una figura professionale nuova e versatile, che svolge attività relative alla promozione e informazione turistica, con competenze nella prenotazione e assistenza del cliente, nonché nelle pratiche amministrativo-contabili.

Una qualifica valida in Italia e in Europa

Si tratta di un’importante opportunità per entrare nel mondo del lavoro attraverso una qualifica professionale

ad indirizzo turistico, valida in tutto il territorio nazionale e europeo. Le iscrizioni dovranno pervenire entro luglio 2017 presso la sede operativa della FO.E.MA Group sita in Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 18, n. 375 o via e-mail al seguente indirizzo:

info@foema.it

Per informazioni: Associazione FO.E.MA-GROUP Via Nazionale 18 n.375 Gioia Tauro(RC)