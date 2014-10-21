“Progetto More”: al Teatro Morelli di Cosenza al via la nuova stagione.Scopri il programma!

La compagnia Scena Verticale e il Comune di Cosenza nella primavera del 2012 danno il via al “Progetto MORE” che da allora ospita all’interno del Teatro Morelli di Cosenza alcuni tra i massimi esponenti del teatro contemporaneo d’autore nazionale e internazionale. Da marzo 2013 il “Progetto More” riprende forma come residenza teatrale e riparte con un progetto triennale ampio che prevede, oltre agli spettacoli del venerdì, una serie di concerti, incontri, laboratori, workshop, e molto ancora. Il progetto, infatti, accanto all’attività di programmazione, che nell’ottica della multidisciplinarietà tipica delle residenze riserva attenzione anche ad altre forme d’arte, prevede percorsi di formazione per il pubblico e per gli addetti ai lavori, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e confronto tra la scena e la platea, tra il teatro e la città.cliccando QUI potete scaricare il programma della stagione 2014/2015 del Progetto More. Il progetto triennale di residenza è realizzato con il sostegno del Comune di Cosenza e della Regione Calabria attraverso il POR FESR 2007/2013 e si concluderà nel mese di maggio 2015. i need to buy the read on line