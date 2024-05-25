Reggio, corsie preferenziali e semafori intelligenti: come cambiano le bretelle del Calopinace

Il Comune di Reggio Calabria ha presentato un nuovo e ambizioso piano di interventi per migliorare la mobilità in città. Questo progetto si concentra principalmente sulla riqualificazione del “Corridoio Sud” ed il potenziamento del “nodo di interscambio nella zona CE.DIR“, mirato a rendere più efficiente e attrattivo il sistema di trasporto pubblico locale (TPL) rispetto all’uso dell’auto privata.

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Riqualificazione del “Corridoio Sud”

La riqualificazione del “Corridoio Sud” (Lotto 1) riguarda le vie arginali lungo il torrente Calopinace, le cosiddette “bretelle”, che collegano il raccordo autostradale di accesso alla città con la Stazione FS Reggio Calabria Centrale. Gli interventi previsti mirano ad aumentare la velocità commerciale del TPL, rendendolo una scelta più attraente e sostenibile. Le azioni chiave da mettere in atto al fine della riuscita del piano sono le seguenti:

corsie riservate e protette : creazione di corsie riservate al TPL e corsie protette per migliorare la fluidità del trasporto pubblico;

: creazione di corsie riservate al TPL e corsie protette per migliorare la fluidità del trasporto pubblico; priorità semaforica : implementazione di semafori intelligenti con priorità semaforica, attivando il verde all’arrivo dei mezzi pubblici;

: implementazione di semafori intelligenti con priorità semaforica, attivando il verde all’arrivo dei mezzi pubblici; sistemi di regolazione del traffico : introduzione di sistemi di moderazione del traffico per ridurre la velocità dei veicoli privati e aumentare la sicurezza stradale;

: introduzione di sistemi di moderazione del traffico per ridurre la velocità dei veicoli privati e aumentare la sicurezza stradale; integrazione con altri mezzi di trasporto: favorire l’uso di modalità di spostamento alternative come la mobilità ciclistica e pedonale, e migliorare i collegamenti trasversali nord-sud.

Per la realizzazione del Lotto 1 è stato stanziato un budget di 1.500.000,00 euro. Gli interventi dovrebbero essere completati entro il 31 dicembre 2026.

Potenziamento della Zona CE.DIR

Nel piano del Comune è previsto, inoltre, il potenziamento del nodo di interscambio nella zona CE.DIR, integrando un nuovo parcheggio a est sotto il viadotto mediante il prolungamento dell’asse viario di via del Gelsomino. Questo potenziamento contribuirà a decongestionare il traffico urbano e migliorare l’accessibilità ai principali poli attrattori della città.

Questi interventi si integrano con il progetto R.E.G.I.A. (Rigenerazione Ecologica Grandi Interventi Ambientali), che mira a migliorare funzionalmente le infrastrutture, aumentando la sicurezza delle percorrenze e la qualità ambientale e paesaggistica del contesto interessato.

Lo scopo dell’amministrazione comunale è quello di dare priorità al trasporto pubblico locale, aumentandone la velocità commerciale e rendendolo, così, più efficiente. Altro obiettivo “ricucire il territorio”, migliorando l’accessibilità e la connessione con il polo ospedaliero Morelli e gli altri punti nevralgici della città.

La riqualificazione del Corridoio Sud e il potenziamento del nodo di interscambio CE.DIR, se dovessero divenire realtà, consentirebbero di trasformare il sistema di trasporto urbano, migliorando la qualità della vita dei cittadini e favorendo la crescita urbana.