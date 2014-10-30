Programma “Volontari per Expo”: ‘Un’altra Calabria può essere presente a Expo’

di Fabiana Tripodi – È quella di coloro che aderiscono al Programma “Volontari per Expo”. Un’opportunità per tutti i cittadini (unico requisito quello della maggiore età) per prestare un servizio volontariato nell’ambito della prossima Esposizione Universale, il cui tema è: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.

Tantissimi i reggini che hanno già aderito ma è ancora possibile offrire la propria disponibilità.

L’incontro pubblico del 31 ottobre a Reggio

Venerdì 31 ottobre a Reggio Calabria, presso l’Istituto Scolastico San Vincenzo de’Paoli in Via G. Arcovito 1, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari terrà un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza per presentare il Programma “Volontari per Expo”. Secondo il presidente del CSV, Mario Nasone, si tratterebbe di una grande opportunità che andrebbe colta.

Se da un lato, infatti, il Programma è finalizzato a favorire l’accoglienza ed il supporto dei visitatori di Expo attraverso l’attività di settemila volontari, dall’altro Volontari per Expo offrirà agli stessi volontari l’opportunità di ampliare le proprie esperienze in un contesto internazionale, multiculturale e multilingue che arricchirà il percorso formativo e di crescita di ciascuno.

Le opportunità offerte ai volontari

I Volontari, infatti, potranno costruire un network di relazioni, sviluppare nuovi ambiti di interesse, accedere a percorsi di formazione specifici, essere e sentirsi parte di una community di persone che hanno aderito al Programma e che condividono motivazione, spirito, attitudine, passione.

Insomma un sapiente mix di integrazione, universalità e solidarietà.

Per 6 mesi, da maggio a ottobre 2015, l’Italia sarà al centro del mondo.

Grazie al Programma Volontari per Expo al centro del mondo saranno anche tanti volontari che quotidianamente attivano la loro “Energia” per gli altri e per lo sviluppo delle comunità.

Chi vorrà saperne di più potrà partecipare all’incontro pubblico di venerdì 31 ottobre a Reggio Calabria (Istituto scolastico San Vincenzo de’Paoli) dove il CSV dei Due Mari illustrerà il ruolo dei Volontari in Expo 2015, il significato ed il senso dell’esperienza, le modalità di candidatura, i periodi di servizio e tante altre informazioni utili.