Pronti a presentare il cartellone 2017 di Prunellateatro

Pronti a presentare alla cittadinanza il cartellone 2017 di Prunellateatro e con un investimento economico già in parte assolto, si è venuti a conoscenza con enorme stupore e grande incredulità che l’Amministrazione comunale ha preferito dare priorità e supporto ad altro evento che si svolgerà per la prima volta a Melito P.S. nelle stesse date della rassegna che da 10 anni ininterrotti la Nuovo Teatro Aquila organizza nella Frazione di Prunella.

Non si conoscono le motivazioni che hanno portato il Comune di Melito Porto Salvo a far coincidere i due eventi considerato che le date di Prunellateatro erano state comunicate già da alcuni mesi e che con un coinvolgimento per tempo di questa Direzione o del Presidente della N.T.A., si sarebbe certamente trovata una soluzione per far svolgere le due manifestazioni in periodi differenti senza veder così danneggiata la rassegna teatrale.

Ancor più mortificante appare la mancanza di tatto dimostrata dall’Amministrazione nei confronti della Nuovo Teatro Aquila dove evidentemente 10 anni di duro lavoro, per realizzare e consolidare un evento culturale che da molti anni non grava di un centesimo sulle casse comunali ed è apprezzato da tutta la popolazione melitese e comuni limitrofi, non sono bastati a meritare quel minimo di riconoscimento per essere da subito interpellati e in ultima ipotesi essere comunque “preferiti” nella scelta da fare da parte del Comune.

Il rinvio della manifestazione

Tanto premesso si comunica a codeste autorevoli Testate con preghiera di massima diffusione il RINVIO DELLA MANIFESTAZIONE “PRUNELLATEATRO 2017” A DATA DA DESTINARSI e solo se sussisteranno i presupposti necessari.