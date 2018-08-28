Si terrà il 29-30-31 agosto il Primo Memorial “Paolo Costantino” in via N. Furnari di fronte “Bar Putorti'”.

Organizzato dall’associazione culturale P. Costantino, uomo esemplare, “compagno ferroviere”, che ha fatto della militanza nel Partito Comunista Italiano una ragione di vita. La rettitudine, l’abnegazione e l’amore per il prossimo hanno contraddistinto il suo operato anche nello svolgimento dei suoi incarichi istituzionali, prima come consigliere e in seguito come presidente di circoscrizione.

Attivo e partecipe nel percorso inaugurato dall’amministrazione comunale negli anni ’90, molto legato al sindaco Italo Falcomatà, ha sviluppato il suo percorso politico sempre all’interno della storica sezione Girasole; fino al momento della sua scomparsa, pur minato nel fisico dalla malattia, ha retto con mano sicura quella che lui amava definire ancora la sua “sezione”.

Figure come quella di Paolo siano d’esempio in questi tempi di “emergenza educativa” e di caduta dei valori morali e civili.

La 3 giorni vedrà coinvolti i rappresentanti istituzionali e non solo, tanti sono gli eventi in programma col coinvolgimento di associazioni e cittadini, giovani e anziani che avranno la possibilità di dire la loro, di proporre, di interloquire attivamente.

L’evento rientra nel programma dell’Estate Reggina, l’Associazione P. Costantino ringrazia tutti coloro che hanno aderito, l’Amministrazione Comunale e i settori che hanno lavorato e contribuito alla realizzazione del primo Memorial.