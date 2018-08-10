“Due Borghi ……una Pia Tradizione” è il titolo delle manifestazioni che si svolgeranno a Gallico da sabato 11 al 21 agosto p.v. in occasione del 150° anno della prima discesa della Sacra Effigie della Madonna della Grazia presso la Chiesa di Maria SS.ma di Porto Salvo in Gallico Marina.

Il rettore del Santuario Madonna della Grazia, padre Gianni Biancotto e il Comitato Gallico 2018 commemorano l’evento che nel lontano 19 agosto 1868 ha dato inizio ad una tradizione di pietà popolare, nel tempo sempre più affermata nel territorio a testimonianza della profonda devozione mariana non solo dei Gallicesi ma di tutti gli abitanti della Vallata del Gallico. La consegna alla comunità di Gallico Marina sarà solennemente ricordata a Passo Caracciolo alla presenza del Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà e di autorità religiose, civili e militari.

Il ritorno della Sacra Effigie al Santuario il 18 agosto

La Sacra Effigie sarà custodita presso la Chiesa Maria SS. Di Porto Salvo fino a sabato 18, quando preceduta dalla Messa Solenne celebrata dall’Arcivescovo Metropolita Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, farà ritorno alla sua sede, il Santuario in Gallico Sup.re. ove seguiranno i festeggiamenti religiosi con le tradizionali processioni.

Con decreto Pontificio, nei mesi di luglio e agosto, secondo disposizioni liturgiche, si potrà ottenere l’indulgenza plenaria presso il Santuario.

Incontro culturale e concerto al Parco della Mondialità

L’evento sarà arricchito anche da un incontro culturale “Il culto mariano tra religione e tradizione” che si terrà giovedì 16 agosto alle ore 18,30, mentre venerdi 17 alle ore 21,00 l’Orchestra giovanile di Delianuova si esibirà in concerto. Le manifestazioni avranno luogo presso il Parco della Mondialità in Gallico.