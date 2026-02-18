Maltempo, Brutto (FdI): ‘Bene la proposta proroga dei bilanci per sostenere i Comuni’

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, esprime apprezzamento per la convocazione, nei prossimi giorni, di una Conferenza Unificata straordinaria per valutare la proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali di Calabria, Sicilia e Sardegna, duramente colpite dalle recenti ondate di maltempo.

“Si tratta di un segnale importante di attenzione verso i nostri territori – dichiara Brutto – che in queste settimane stanno affrontando una fase particolarmente complessa. I Comuni sono in prima linea nella gestione dell’emergenza, tra interventi urgenti, messa in sicurezza delle infrastrutture e sostegno alle comunità colpite. In questo contesto, concedere più tempo per l’approvazione dei bilanci di previsione significa garantire agli enti locali la possibilità di operare con maggiore serenità e responsabilità”.

L’iniziativa, resa nota dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, ha l’obiettivo di sostenere concretamente le amministrazioni comunali impegnate nella gestione dell’emergenza.

“È fondamentale – prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia – che lo Stato continui a dimostrare vicinanza istituzionale e capacità di ascolto nei confronti dei sindaci e degli amministratori locali. La proroga dei termini rappresenta una misura di buon senso che consente di concentrare le energie sulla tutela dei cittadini e sul ripristino dei servizi essenziali, senza gravare ulteriormente sugli uffici comunali già sotto pressione”.

Brutto sottolinea come il dialogo tra Governo, Regioni ed Enti locali sia la strada maestra per affrontare con efficacia le criticità legate agli eventi calamitosi:

