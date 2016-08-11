Proseguono allo Sport Village i Campionati italiani Under13 di tennis

Proseguono a ritmo sostenuto gli incontri dei Campionati Italiani Femminili di Tennis under 13 ospitati, per la prima volta in Calabria, dallo Sport Village di Catona sotto l’egida della Fit.

Sessanta le atlete che da tutte le regioni si sono ritrovate nella struttura polivalente della zona nord di Reggio per prendere parte ad un appuntamento sportivo molto sentito e seguito poiché individua le nuove leve che rappresenteranno, tra qualche anno, il tennis migliore del nostro paese.

“Qualsiasi gara si disputi – commentano dall’area tecnica organizzativa – non si può non notare il livello agonistico e la preparazione di queste tenniste nonostante la giovane età. Guardando alle partite sino adesso giocate possiamo infatti affermare che, salvo qualche sorpresa, si stanno rispettando in pieno le aspettative. Basti pensare che la campionessa under 12 del 2015, Lisa Pigato (Junior Tennis Dario Mattei Gentili di Milano), ovviamente adesso passata alla categoria successiva, ha inaugurato in maniera eccellente il suo cammino, così come Matilde Paoletti (Junior Tennis Perugia), finalista lo scorso anno”. “Molto interesse tra gli appassionati – evidenziano inoltre tecnici ed osservatori della Federazione – stanno destando gli incontri in doppio che vedono tra le protagoniste proprio le due stesse teste di serie. Pigato e Paoletti, infatti, hanno deciso di affrontare in coppia quest’altro aspetto del torneo per cercare di raggiungere un traguardo nuovo rispetto gli scorsi Campionati dove, comunque, avevano ottenuto i primi due gradini del podio in singolo”. Fari puntati, poi, sul duo composto da Beatrice Ricci del Tennis Club Pistoia e Asia Serafini del Tennis Club Prato, che hanno dominato il Campionato under 12 la scorsa estate.

Le finali, sia del singolo che del doppio, si svolgeranno domenica 14.