Proseguono i progetti solidali a favore delle persone bisognose della Calabria

Ennesimo appuntamento con i progetti solidali promossi dalla Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio a favore delle persone bisognose della regione, reso possibile, come già noto, grazie alla rilevante donazione di generi di prima necessità fatta dalla Esselunga S.p.A., una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione organizzata.

A usufruire della donazione di beni funzionali è stata la storica Parrocchia reggina di San Paolo alla Rotonda, retta da Monsignor Giacomo D’Anna, il quale, nell’importante omonimo Santuario che domina dall’alto la parte sud della città, ha ricevuto la Delegazione calabrese dell’Ordine, rappresentata dal Delegato Vicario, Comm.re Dott. Aurelio Badolati, dal Rappresentante per la Città di Reggio Calabria, Cav. Dott. Emanuele Nazario Scarlata, dal Benemerito Dott. Carlo Parisio e dal Volontario Avv. Giuseppe Sansalone. Molto sentito è stato il ringraziamento tributato da Mons. D’Anna alla Delegazione per aver voluto, attraverso questo importante gesto solidale, alleviare i disagi sociali degli ultimi della sua Parrocchia.