City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

I prossimi appuntamenti della rassegna Calabria D’autore

Un giovane rapper, letture e poesie collettive e un viaggio in Roma d'autore: tre appuntamenti in quattro giorni per la rassegna giunta al quarto anno

07 Maggio 2016 - 15:18 | di Federica Geria

Libri della rassegna culturale, immagine collegata all'incontro di Anassilaos e Città del Sole con Loiacono

Entra nel vivo la terza fase della rassegna Calabria D’autore, al suo quarto anno. La prossima settimana sono previsti tre appuntamenti con inizio dopo le ore 19:00. Il calendario prevede:

  • Martedì 10 maggio: la giovanissima Cristina Liotta, con il suo libro “Vi parlo di noi”, il rap voce dei giovani in una società senza dialogo.
  • Giovedì 12 maggio: Carlo Menga e Daniela Scuncia presentano il loro classico appuntamento ”una stanza per il poeta’’, letture e poesie collettive.
  • Venerdì 13 maggio il giornalista del periodico ”Oggi” Massimo Laganà, presenta ”Roma d’autore”.

Appuntamenti presso l’auditorium di Incontriamoci Sempre, per il volontariato presso la stazione FS di Reggio c s Caterina.

Locandina della rassegna Calabria D'autore, appuntamenti a Incontriamoci Sempre a Reggio Calabria
Programma degli appuntamenti della rassegna Calabria D'autore a Reggio Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Incontriamoci SempreReggio Calabria Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?