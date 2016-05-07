I prossimi appuntamenti della rassegna Calabria D’autore
Un giovane rapper, letture e poesie collettive e un viaggio in Roma d'autore: tre appuntamenti in quattro giorni per la rassegna giunta al quarto anno
07 Maggio 2016 - 15:18 | di Federica Geria
Entra nel vivo la terza fase della rassegna Calabria D’autore, al suo quarto anno. La prossima settimana sono previsti tre appuntamenti con inizio dopo le ore 19:00. Il calendario prevede:
- Martedì 10 maggio: la giovanissima Cristina Liotta, con il suo libro “Vi parlo di noi”, il rap voce dei giovani in una società senza dialogo.
- Giovedì 12 maggio: Carlo Menga e Daniela Scuncia presentano il loro classico appuntamento ”una stanza per il poeta’’, letture e poesie collettive.
- Venerdì 13 maggio il giornalista del periodico ”Oggi” Massimo Laganà, presenta ”Roma d’autore”.
Appuntamenti presso l’auditorium di Incontriamoci Sempre, per il volontariato presso la stazione FS di Reggio c s Caterina.
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