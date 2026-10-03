Proteste in Calabria, Ferro: “Segnalazioni di infiltrazioni e rischi criminali”

“In queste ore alcune decine di persone stanno prendendo parte a proteste che, in alcuni casi, sono degenerate in azioni illegali come il blocco del traffico o lo sversamento di materiale inquinante sulle strade. Purtroppo sono giunte diverse segnalazioni di infiltrazioni, di varia gravità, che in alcune circostanze coinvolgerebbero persino la criminalità organizzata“. E’ quanto afferma in una nota la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro.

Ferro: “Evitare strumentalizzazioni e frange violente”

“La situazione internazionale – prosegue – e i suoi riflessi sulle economie nazionali sono di straordinaria rilevanza e abbiamo il dovere di affrontarli con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Allo stesso modo crediamo sia necessario evitare strumentalizzazioni e soprattutto evitare che frange violente o delinquenti utilizzino le criticità in alcuni settori produttivi per trovare qualsiasi forma di spazio o acquisire consenso”.

“Confronto costante con associazioni, Regioni e istituzioni”

“Abbiamo già avuto modo di vedere – dice Ferro – un largo spazio mediatico a diversi condannati per reati ambientali, truffe o altro che nulla possono aver a che fare con i sani principi che contraddistinguono i nostri agricoltori e pescatori. Continueremo in un confronto costante con le associazioni di rappresentanza, le Regioni e ogni istituzione, che con onestà vorranno trovare ogni soluzione possibile”.