Protocollo tra Federalberghi Calabria e Ass. Italiana Persone Down

Martedì 7 marzo, presso il salone del Grand Hotel de la Ville di Villa San Giovanni, nella zona cooking show, si è svolto un’importante evento finalizzato all’integrazione sociale e lavorativa delle persone con sindrome di Down in contesti alberghieri. La firma del Protocollo di Intesa tra Federalberghi Calabria e Associazione Italiana Persone Down-Sezione di Reggio Calabria ha sancito la collaborazione per favorire l’attivazione dell’offerta dei tirocini nelle imprese associate a Federalberghi Calabria, in tutti i settori dove sono presenti attività consone e compatibili con la disabilità, all’insegna della persona giusta al posto giusto, e a condividere, in uno spirito di piena collaborazione, ogni iniziativa funzionale alla promozione di azioni di inserimento lavorativo, promossi da AIPD. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Lavoratori a 6 stelle” – finanziato da Ebitemp – che intende offrire a 5 sedi AIPD del Sud Italia un percorso formativo finalizzato al proprio empowerment, al rafforzamento della propria rete a livello regionale e allo start up di esperienze di avviamento al lavoro in contesti alberghieri per 15 giovani con sindrome di Down, di cui 3 nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il centro dell’iniziativa è stato il cooking show coordinato dall’Executive Chef dell’Hotel de la Ville di Villa San Giovanni, al quale hanno collaborato, dimostrando concretamente le proprie potenzialità, gli aspiranti “lavoratori a sei stelle” di AIPD Reggio Calabria: Giada Geraci, Alberto Regolo e Nicola Campolo. Oltre ai più giovani Martina, Giovanni e Daniele che stanno iniziando la propria formazione in AIPD.

Il Presidente di Federalberghi Calabria, Vittorio Caminiti, e il Presidente di AIPD Reggio Calabria, Bruno Arichetta, hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa alla presenza del Sindaco della Città metropolitana, Giuseppe Falcomatà, il quale ha evidenziato la bellezza e la produttività che può nascere quando si incontrano due realtà attive e concrete e ha assicurato il sostegno dell’Istituzione alle iniziative concrete che ne deriveranno. Il Prof. Vittorio Caminiti, alla presenza dei Presidenti delle sedi provinciali di Federalberghi della nostra Regione, ha espresso la sua felicità nel poter contribuire al Progetto, sottolineando il proprio orgoglio perchè la firma apposta sull’Accordo non è simbolica ma sancisce l’impegno ad aprire le strutture alberghiere di Federalberghi ai tirocini formativi promossi da AIPD. Ha rimarcato, inoltre, il valore aggiunto che le persone con sindrome di Down possono apportare all’ambiente di lavoro, per la loro vivacità, per il loro entusiasmo e la loro voglia di imparare contagiosi. “ Questi ragazzi non possono far altro che aiutare i nostri “ospiti. Hanno solo bisogno di una spinta per far vedere chi sono. Noi siamo tutti qui a sostenere questa iniziativa e quelle future. Perchè questi ragazzi possono dimostrare di far parte del nostro modo di intendere il turismo.” Ha concluso il Prof. Caminiti.