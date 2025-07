Reggio, protocollo d’intesa tra Comune e AIC Calabria per sensibilizzare sulla celiachia

E’ stato siglato ufficialmente il protocollo d’intesa tra il Comune di Reggio Calabria e l’Associazione Italiana Celiachia Calabria APS (AIC Calabria). Si tratta di un accordo che delinea una collaborazione strutturata tra l’Amministrazione comunale e l’AIC Calabria, finalizzata alla realizzazione di progetti di sensibilizzazione della cittadinanza e di promozione della cultura del benessere, con particolare attenzione all’informazione corretta sulla celiachia e sulla dieta senza glutine.

Hanno partecipato alla sottoscrizione il Consigliere comunale Giuseppe Giordano, ideatore dell’iniziativa e già promotore della legge regionale 47/2012 su interventi e riconoscimento di diritti assistenziali e sanitari dei soggetti celiaci; l’Assessora all’Istruzione, Anna Briante; la consigliera nazionale Federazione AIC Anna Cannizzaro, la dottoressa Stefania Messina, psicologa, psicoterapeuta, co-founder di Mente&Relazioni.

Il Consigliere comunale Giuseppe Giordano ha specificato che il progetto che assume centralità nel protocollo è ‘Fuga dal glutine’:

“La nostra città ha accolto ed ha iniziato un percorso con AIC, per attivare un processo di sensibilizzazione all’educazione alimentare e alla conoscenza del problema della celiachia che si strutturerà grazie alla collaborazione e all’interazione con le scuole della prima infanzia. Un modo anche per stimolare la diagnosi, la scoperta della patologia in età non avanzata e per suggerire un corretto stile di vita, non solo dal punto di vista alimentare”.