Diciva me nonnu: “Ogni ficutu i musca è sustanza”

Amare la Calabria vuol dire conoscere la sua storia, avere rispetto della sua terra, osservare ogni suo cambiamento, rispettare le sue tradizioni. Amare la Calabria significa conoscerne i suoi profumi e saper distinguere ogni suo prodotto. Vuol dire portare avanti le proprie idee con coraggio, vuol dire conservare e tramandare.

Per millenni il popolo calabrese è riuscito a conservare testimonianze ed esperienze del passato ed è da sempre attaccato alle proprie abitudini e ai propri valori.

Consapevoli dell’importanza degli insegnamenti ricevuti, delle consuetudini e della saggezza popolare calabrese, CityNow vuole rispolverare le parole calabresi che si sono tramandate nel tempo. Per questo motivo ogni settimana vi proporremo un proverbio calabrese.

“Ogni ficutu i musca è sustanza” letteralmente “Ogni fegato di mosca è sostanza“.

Questo detto, spesso utilizzato dai reggini, ricorda come sia sempre necessario dare importanza anche alle cose che sembrano non contare, come appunto un fegato di mosca, una cosa così piccola ed apparentemente senza scopo che potrebbe essere tralasciata.

Gli antichi calabresi invece hanno ben capito, e poi tramandato nel tempo, come, anche la cosa più infinitesimale alla lunga può trovare il suo posto ed un giusto utilizzo all’interno della nostra quotidianità.