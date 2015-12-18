Psicologi Liberi Professionisti – #facciamorete

di Fabiana Tripodi – Si è appena concluso uno stimolante incontro organizzato dal Comitato Regionale della Calabria di PLP Psicologi Liberi Professionisti presso Mente&Relazioni.

I progetti presentati all’Open day

L’Open day #facciamorete si é posto l’obiettivo di presentare l’Associazione di Categoria, delineando e approfondendo le iniziative svolte dalla delegazione calabrese.

Sono stati presentati vari progetti, realizzati da gruppi di lavoro formati spontaneamente dai soci, come “FeliceMente”, per una presa in carico globale del paziente, che vede coinvolte le figure professionali di medico e psicologo, che collaborano insieme ottenendo grandi risultati e riducendo la prescrizione dei farmaci;

il progetto “Incontri…amo le emozioni”, finalizzato alla promozione del benessere psicologico tramite il contatto e la gestione di emozioni e l’apprendimento di strategie per risolvere il conflitto in classe;

Altro progetto interessante, nato nel 2014 ed in fase di riavvio, “Codice rosa”, rivolto alle donne, bambini e fasce deboli vittime di violenza, sostenuto anche dall’emendamento “Codice rosa” alla legge di stabilità, scritto dalla Presidente Nazionale PLP Dominella Quagliata, già Consulente Nazionale dell’Ordine per gli Psicologi delle Pari Opportunità.

É stata presentata, inoltre, l’importante convenzione C.a.di.prof., Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori degli studi professionali, che partirà da Gennaio 2016 e permetterà, a chi si rivolge agli psicologi PLP, di ottenere una tariffa ridotta del 10% sulle prestazioni psicologiche, con un rimborso del 40% della parcella.

Il valore della rete tra professionisti

Ma l’aspetto più interessante ed evidente che caratterizza questa realtà, riguarda le opportunità offerte dalla #rete di professionisti, che aprendosi alla collaborazione e all’interprofessionalitá, genera relazioni che si trasformano in eventi e sperimentazioni utili al singolo ma soprattutto alla società nel suo complesso.

Per tenerti aggiornato sulle nuove proposte, programmate per il prossimo anno, visita il sito plpitalia