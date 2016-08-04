Pubblicato il Bando per il Corso di Dottorato Urban Regeneration
Un percorso unico in Italia: primo anno a Reggio, un anno a Boston alla Northeastern University e ricerca all'estero, con corsi in lingua inglese
04 Agosto 2016 - 12:02 | di Vincenzo Comi
Il corso presenta una struttura unica in Italia essendo innovativa sia nell’approccio multidisciplinare alla materia sia nell’impostazione del corso stesso. Infatti, durante il primo anno i dottorandi sosterranno corsi erogati presso l’Ateneo reggino impartiti da professori internazionali.
Al secondo anno, i dottorandi si trasferiranno a Boston (Ma, USA) per una durata di 12 mesi al fine di sostenere corsi e relativi esami alla Northeastern University. Durante il terzo ed ultimo anno i dottorandi beneficeranno di ulteriori 6 mesi per sostenere attività di ricerche all’estero presso uno dei centri di ricerca e/o centri di trasferimento tecnologici afferenti al network internazionale di cui il laboratorio CludsLab fa parte. Nella frazione di anno restante, saranno organizzati seminari e corsi volti alla ricerca ed alla ultimazione del lavoro di tesi presso l’ateneo reggino.
L’approccio multidisciplinare alla materia rende tutti coloro che detengono un titolo di studio (Laurea Magistrale o Specialistica) di poter accedere alle prove selettive. Gli argomenti su cui si invitano i futuri dottorandi a concentrare la loro ricerca sono vari ma tutti connessi al link tra sviluppo economico locale e rigenerazione urbana.
La lingua inglese è la lingua ufficiale del corso. A tal proposito, entro la fine del Primo anno del corso gli studenti sono chiamati a sostenere un esame per la certificazione del livello di inglese.
Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti riferimenti.
Sito web: http://www.cluds-7fp.unirc.it/
Canale Facebook: www.facebook.com/cludslab/
Canale Twitter: https://twitter.com/cludslab
Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8kPx5kU3-2-qRJKx_x25Rg
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