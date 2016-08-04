Pubblicato il Bando per il Corso di Dottorato Urban Regeneration

Un percorso unico in Italia: primo anno a Reggio, un anno a Boston alla Northeastern University e ricerca all'estero, con corsi in lingua inglese

Il corso presenta una struttura unica in Italia essendo innovativa sia nell’approccio multidisciplinare alla materia sia nell’impostazione del corso stesso. Infatti, durante il primo anno i dottorandi sosterranno corsi erogati presso l’Ateneo reggino impartiti da professori internazionali.

Al secondo anno, i dottorandi si trasferiranno a Boston (Ma, USA) per una durata di 12 mesi al fine di sostenere corsi e relativi esami alla Northeastern University. Durante il terzo ed ultimo anno i dottorandi beneficeranno di ulteriori 6 mesi per sostenere attività di ricerche all’estero presso uno dei centri di ricerca e/o centri di trasferimento tecnologici afferenti al network internazionale di cui il laboratorio CludsLab fa parte. Nella frazione di anno restante, saranno organizzati seminari e corsi volti alla ricerca ed alla ultimazione del lavoro di tesi presso l’ateneo reggino.

L’approccio multidisciplinare alla materia rende tutti coloro che detengono un titolo di studio (Laurea Magistrale o Specialistica) di poter accedere alle prove selettive. Gli argomenti su cui si invitano i futuri dottorandi a concentrare la loro ricerca sono vari ma tutti connessi al link tra sviluppo economico locale e rigenerazione urbana.

La lingua inglese è la lingua ufficiale del corso. A tal proposito, entro la fine del Primo anno del corso gli studenti sono chiamati a sostenere un esame per la certificazione del livello di inglese.

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti riferimenti.

Sito web: http://www.cluds-7fp.unirc.it/

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Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8kPx5kU3-2-qRJKx_x25Rg