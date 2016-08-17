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A Punta Pellaro la quarta edizione di ‘Sport e solidarietà’

Kitesurf, windsurf, canoa, pallavolo e yoga della risata al tramonto: ingresso a 5 euro, tutto il ricavato all'Aisla di Reggio Calabria

17 Agosto 2016 - 11:25 | di Redazione

Sport e solidarietà, quarta edizione a Punta Pellaro

La Pro Loco Bocale organizza la quarta edizione della manifestazione “Sport e solidarietà ” per Giovedì 18 agosto dalle ore 16 alle 20 nella splendida location di Punta Pellaro presso il lido Katanhouse.

Tutti coloro che interverranno potranno gratuitamente cimentarsi, affiancati da istruttori, in vari sport: kite surf, winsurf, canoa, pallavolo, per terminare con relax al tramonto con lo Yoga della risata!!

Il ricavato del ticket d’ingresso di 5€ sarà interamente devoluto all’associazione Aisla sez Reggio Calabria.

I volontari saranno disponibili per tutta la manifestazione a dare informazioni ed a sensibilizzare tutta la cittadinanza, che ci auguriamo partecipi numerosa.

Sport e solidarietà a Punta Pellaro, evento della Pro Loco Bocale

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