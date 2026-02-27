4 Ristoranti a Reggio, Borghese annuncia la data. Ecco quando andrà in onda la puntata

È finalmente arrivato il momento di scoprire le pietanze presentate, le dinamiche tra i ristoratori e i punteggi assegnati

La puntata di 4 Ristoranti girata a Reggio Calabria andrà in onda domenica 1 marzo 2026 alle 21:25 su Sky.

Ad anticiparlo è stato Alessandro Borghese con una storia Instagram, dove ha lanciato un sondaggio sul peperoncino, ingrediente simbolo della cucina calabrese, proprio in attesa della messa in onda. Un modo semplice per riaccendere l’attenzione sulla tappa reggina del programma.

Il format 4 Ristoranti, in onda ogni domenica in prima serata su Sky, porterà sul piccolo schermo la sfida tra quattro ristoranti cittadini: Royal Reef, Casual, Timo e Lisca Bianca. Una competizione dedicata al miglior ristorante di pesce, tra location sul mare, tradizione e interpretazioni contemporanee.

Il nome del vincitore è già noto: a conquistare Borghese è stato il Royal Reef. Ma questo non toglie interesse alla puntata. Sarà comunque intrigante seguire l’intero percorso, scoprire i punteggi assegnati, le pietanze presentate, i prodotti valorizzati e le dinamiche tra i ristoratori durante le cene e i confronti finali.

C’è poi un altro elemento che incuriosisce: vedere Reggio Calabria raccontata in prima serata. Il lungomare, lo Stretto, i dettagli della città faranno da sfondo a una narrazione che nelle scorse settimane ha già acceso entusiasmo e orgoglio tra i cittadini.

L’appuntamento è fissato. Domenica 1 marzo, alle 21:25, Reggio torna protagonista in tv.