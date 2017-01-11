Coppa Italia, Tonno Callipo a caccia dell’impresa contro Civitanova

Del Monte® Coppa Italia: la guida alla partita del match Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, quarti di finale ad eliminazione diretta

La vigilia dei giallorossi di Kantor

QUI TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA Dall’Umbria alle Marche il passo è breve per la Tonno Callipo. I giallorossi, dopo il match di domenica scorsa giocato in casa della Sir Safety Conad Perugia, sono chiamati ad un’altra gara difficilissima da giocare nel Centro Italia, questa volta nelle Marche in quel di Civitanova contro la capolista del Campionato di SuperLega UnipolSai, Cucine Lube. Sfida improba per i giallorossi di Kantor chiamati a sovvertire un pronostico tutto dalla parte della squadra di coach Blengini. Coscione e compagni, rientrati lunedì mattina a Vibo Valentia, hanno sostenuto due allenamenti imperniati sulla tecnica prima della partenza verso le Marche prevista nel pomeriggio. Il tecnico argentino in questi due giorni ha tenuto tutti sulla corda in vista di un match da dentro o fuori da giocare in ogni caso al massimo delle proprie possibilità. E proprio Kantor ha analizzato la sfida alla vigilia del match: “Sarà un match interessante, un match dove servirà fare una grande partita perché il valore del nostro avversario è molto grande. Noi vogliamo lottare, giocare con responsabilità e approfittare di una partita così contro un avversario così forte. Abbiamo tutto da guadagnare. Dovremo migliorare in attacco perché a Perugia è stato scadente a livello di numeri, di sostanza e di punti fatti. Dobbiamo migliorare assolutamente, non basta battere bene e limitare gli errori. Dobbiamo essere più cinici.

Quella di domani in casa Tonno Callipo sarà la partita numero 257 nella massima serie considerando tutte le competizioni giocate (regular season, play-off, coppa italia e supercoppa italiana). I giallorossi vanno a caccia della vittoria numero 111.

Civitanova, la capolista di Blengini

QUI CUCINE LUBE CIVITANOVA La capolista del Campionato va a caccia della settima qualificazione consecutiva alla Final Four che assegna la coccarda tricolore. Infarcita di campioni, Civitanova vanta una rosa di grandissima qualità e prestanza fisica. Alla guida dei marchigiani c’è Chicco Blengini, indimenticato ex allenatore della Tonno Callipo nel triennio 2011-2014. Nel girone di ritorno Stankovic e compagni hanno sempre vinto e sempre hanno ottenuto vittorie da tre punti. Il tecnico torinese sta gestendo al meglio le risorse a disposizione avendo un parco giocatori molto vasto: ha rilanciato il francese Grebennikov nel ruolo di libero nelle ultime partite alternandolo a Pesaresi e ha dato spazio ad un giocatore importante come Kovar, ormai pienamente recuperato, in posto 4.

PRECEDENTI ED EX Sono 24 i precedenti tra le due società con il bilancio nettamente a favore della società del presidente Sileoni. 18 a 6 la suddivisione delle vittorie e sono due i precedenti anche in Coppa Italia, sempre a favore di Civitanova. Gli ex di turno, oltre a coach Blengini, sono: in casa Civitanova troviamo Corvetta e Kaliberda, in casa Tonno Callipo Diamantini.

Probabili formazioni, arbitri e dove vedere la gara

I PROBABILI “STARTING-SEVEN” Difficile prevedere le scelte di coach Blengini. Sono tantissime le soluzioni praticabili. Sicuri del posto sembrano Christenson al palleggio, Sokolov opposto e Juantorena in banda. Per il resto lotta aperta per il ruolo di libero tra Pesaresi e Grebennikov. Le scelte sul libero si ripercuoteranno chiaramente sugli altri ruoli, soprattutto in posto 4 dove ci sono Kovar, Kaliberda e Cebulj a lottare per una maglia. Il tecnico giallorosso Kantor potrebbe (ri)affidarsi a Coscione al palleggio, Michalovic opposto, Barone e Costa i centrali, Barreto Silva e Geiler in posto 4, Marra libero.

GLI ARBITRI A dirigere il match saranno gli arbitri Armando Simbari di Milano e Andrea Puecher di Padova. Simbari ha già diretto i giallorossi nei match casalinghi di campionato contro Molfetta e Piacenza, mentre Puecher ha arbitrato la Tonno Callipo nel match che i calabresi hanno giocato in campionato a Modena.

INTERNET, RADIO E TV La partita sarà raccontata in diretta televisiva Rai Sport 1 con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. LaC, emittente televisiva ufficiale della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, trasmetterà il match in differita integrale venerdì 13 gennaio alle ore 22:30. Diretta radiofonica della partita su Radio Onda Verde con la consueta diretta volley a partire dalle ore 20: in Fm sui 98 MHZ e in streaming su www.radioondaverde.it. Diretta testuale, infine, sui nostri social: facebook (Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia) e twitter (@volleytonnocall), hashtag #civitanovavibo.

Nella foto, un primo piano dell’ex di turno Rocco Barone (foto di Franco Pirito)