È per questa sera l’imperdibile appuntamento con la grande festa organizzata dal Liceo “L. da Vinci” e dall’Associazione FreeTogether onlus in occasione del decennale del coro BeFree del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.

Si tratta di un concerto pop/rock, spettacolo inserito nel cartellone dell’Estate reggina 2017, in cui si esibiranno i cori FreeTogether e BeFree alle ore 21 del 7 agosto presso l’Arena dello Stretto: è un ritorno alle origini (“The Origin of Love” come suggerisce il titolo), in quanto la prima esibizione del coro BeFree fu proprio un concerto rock nel 2007.

Da allora il coro ha fatto molta strada, è cresciuto in qualità, esperienza e versatilità, oltre che in numero di partecipanti: negli anni si è cimentato con successo nella polifonia (non dimentichiamo l’importante tappa dell’esibizione nel “Requiem” di Mozart) ed addirittura ha riportato nel maggiore teatro della città l’operetta – forma di spettacolo assente dai palchi cittadini da oltre un decennio – mettendo in scena “Il paese dei campanelli” con grande successo di pubblico e critica.

Il filo conduttore di tutto il variegato e stimolante percorso è stato sempre e continua ad essere l’amore per la musica, vissuto con gioia in clima di amicizia, sostegno e collaborazione: è questo amore, è questa gioia che i cori porteranno in scena questa sera e trasmetteranno sicuramente a tutti noi con la loro prorompente vitalità.