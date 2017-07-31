Cresce l’attesa per l’evento da non perdere: si avvicina la sera del 7 agosto, in cui i cori BeFree e FreeTogether terranno presso l’Arena dello Stretto un concerto pop/rock per il decennale del coro BeFree del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.

Lo spettacolo, inserito nel cartellone dell’Estate reggina 2017 ed organizzato dal Liceo “L. da Vinci” e dall’Associazione FreeTogether onlus, sarà capace di attrarre il pubblico di varie generazioni ed in grado di valorizzare il magnifico scenario – naturale e non – affascinando non solo i residenti, ma anche i nostri concittadini che lavorano fuori e ritornano in città per le vacanze, iniziando proprio dai primissimi coristi che, ormai adulti, lavorano e studiano da “fuori sede”: un modo per riappropriarsi degli spazi, dei luoghi, della propria identità di reggini.

Il titolo del concerto non è casuale, proprio perché si celebra un’avventura di musica e amore che dura già da 10 anni: i coristi sono legati da grande affetto e senso di appartenenza; il coro è una grande famiglia che accoglie, sostiene, in cui si può essere sé stessi… È “the origin of love”.

Anche la locandina è evocativa di vari significati: è un abbraccio globale, un’arena, sono solchi magicamente colorati di un vinile, un nucleo pulsante nell’universo, è energia vitale che si propaga, sono onde sonore di un insieme di voci diverse che cantano col cuore all’unisono… e tanto altro ancora! Quanto e cosa lo si potrà scoprire a breve, non perdiamocelo!