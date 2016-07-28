Questa sera il concerto di Paolo Conte a Piazza Castello

Questa sera, giovedì 28 luglio, alle ore 21.30, in Piazza del Castello Aragonese a Reggio Calabria (ingresso a partire da 55 euro) Paolo Conte proporrà al pubblico calabrese i suoi grandi classici insieme ai brani del suo nuovo disco SNOB(Platinum/Universal).

Il nuovo disco Snob

Il nuovo disco di Paolo Conte, instancabile esploratore di geografie esistenziali e sentimentali, è una continua ricerca di suoni essenziali. Ogni canzone tende ad allontanarsi da ogni spiegazione, non per presuntuosa perfezione, ma per elegante e misteriosa vocazione. SNOB è il proseguimento della linea poetica dei dischi precedenti, ogni canzone è la continuazione del suo lungo romanzo musicale che ha cominciato a comporre quando ha capito che in un’aula di tribunale si tengono jam session interpretative molto simili alle variazioni musicali in un concerto jazz.

Nel suo romanzo poetico Paolo Conte canta la verità di una vita senza inganno, ma ci fa anche intravedere l’unico modo in cui si può rammendare, senza danno.

L’orchestra di dieci elementi sul palco

Paolo Conte sarà accompagnato sul palco da un’orchestra di 10 elementi composta da: Nunzio Barbieri (Guitar – Electric Guitar), Lucio Caliendo (Oboe – Bassoon – Percussions – Keyboard), Claudio Chiara (Alto Sax – Tenor Sax – Baritone Sax – Flute – Accordeon – Bass – Keyboard), Daniele Dall’Omo (Guitar), Daniele Di Gregorio (Drums – Percussions – Marimba – Piano), Luca Enipeo (Guitar), Massimo Pitzianti (Accordeon – Bandoneon – Clarinet – Baritone Sax – Piano – Keyboard), Piergiorgio Rosso (Violin), Jino Touche (Double Bass – Electric Guitar), Luca Velotti (Soprano Sax – Tenor Sax – Contralto Sax – Bariton Sax – Clarinet). Il tour organizzato da Concerto Management (www.concerto.net) proseguirà a: 9 giugno – Seebuhne – Bregenz; 28 giugno – Festival Jardins de Pedralbes – Barcelona; 2 luglio – Anfiteatro Camerini – Piazzola sul Brenta (PD); 23 luglio – Festival Jazz à Juan – Juan les Pins; 28 luglio – Piazza del Castello – Reggio Calabria; 6 agosto – Auditorium Horszowski – Monforte d’Alba (Cn); 22 ottobre – Auditorium della Conciliazione – Roma; 29 ottobre – Pala Banco – Brescia; 11 novembre – Teatro degli Arcimboldi – Milano.